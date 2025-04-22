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Niloya’nın yeni bölümleri 23 Nisan’da

Niloya’nın yeni bölümleri 23 Nisan’da

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Niloya
Niloya

Ekranların sevilen ve en uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik dostlarına unutulmaz bir hediye vermeye hazırlanıyor. Mutluluk dolu dünyasıyla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan çizgi kahraman, sevenlerini yepyeni maceralara çıkarmaya hazırlanıyor. Niloya ve arkadaşları; 13 bölümden oluşan yeni sezonu ile yarın saat 10.00’da TRT Çocuk ekranlarında ve kendi YouTube kanalında minik izleyicileriyle buluşacak. Çizgi kahramanların yeni sezonu; çocukların sadece eğlenmesini değil aynı zamanda kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi birçok konuda eğitici öğretici mesajlar içerirken, miniklere sorumluluk bilinci aşılayacak.


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