Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat konuşuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri”nde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından şair, yazar ve fikir insanları, edebiyatseverlerle bir araya geliyor. Şiir dinletisi, söyleşi, atölye çalışması, panel ve konferans gibi birçok etkinliğin düzenlendiği programa katılanlar arasında, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale-Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah yer alıyor.