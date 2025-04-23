Kahramanmaraş’ta şiir ve edebiyat konuşuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri”nde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından şair, yazar ve fikir insanları, edebiyatseverlerle bir araya geliyor. Şiir dinletisi, söyleşi, atölye çalışması, panel ve konferans gibi birçok etkinliğin düzenlendiği programa katılanlar arasında, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale-Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah yer alıyor.
GELENEKSEL BİR HAL ALDI
Bu yıl program kapsamında 8 dalda Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri vereceklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Artık ‘Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ geleneksel bir hal aldı. 5 yıldır yapıyoruz. Çok ilgi var. Özellikle gençlerin, edebiyata gönül verenlerin çok ciddi manada beklediği bir program” dedi.
Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in üstleneceği gecede, Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Programda ayrıca İncesaz grubu sahne alacak.