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Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi açıldı

Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi açıldı

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sergi, 26 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.
Sergi, 26 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Trabzon’da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Trabzon Sanatevi Salon Garaj’da açılan sergide Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran ve Moğolistan’dan sanatçıların eserleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide karikatür alanında 45 sanatçının 45 eseri, fotoğraf alanında 9 sanatçının da 16 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


#Trabzon
#sergi
#Mizah Sanatı Derneği
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