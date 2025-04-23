Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi açıldı

Trabzon’da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Trabzon Sanatevi Salon Garaj’da açılan sergide Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran ve Moğolistan’dan sanatçıların eserleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide karikatür alanında 45 sanatçının 45 eseri, fotoğraf alanında 9 sanatçının da 16 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.