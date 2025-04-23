Yazma eserlerin onarılma teknikleri anlatıldı

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen “12. Yüzyıla Tarihlenen Erken Dönem Bir Yazma Eserde Bozulmalar: İnceleme ve Konservasyon Teknikleri” başlıklı atölye meraklılarıyla buluştu. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzman restoratör Kevser Görgülü Uçar’ın anlatımıyla “Şerhu Muhtasari’t-Tahavi” eserinin restorasyon süreci ele alındı. Erken dönem yazma eserin yakından incelendiği etkinlikte, yapım teknikleri, geçirdiği onarımlar, eserde görülen bozulmalar ve tüm bu etkenlerin konservasyon kararlarına olan etkileri değerlendirildi.