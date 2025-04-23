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Yazma eserlerin onarılma teknikleri anlatıldı

Yazma eserlerin onarılma teknikleri anlatıldı

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu’na kayıtlı eser üzerinde yapılan çalışmalara, kullanılan araç ve malzemelere ilişkin bilgiler de verildi.
Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu’na kayıtlı eser üzerinde yapılan çalışmalara, kullanılan araç ve malzemelere ilişkin bilgiler de verildi.

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen “12. Yüzyıla Tarihlenen Erken Dönem Bir Yazma Eserde Bozulmalar: İnceleme ve Konservasyon Teknikleri” başlıklı atölye meraklılarıyla buluştu. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzman restoratör Kevser Görgülü Uçar’ın anlatımıyla “Şerhu Muhtasari’t-Tahavi” eserinin restorasyon süreci ele alındı. Erken dönem yazma eserin yakından incelendiği etkinlikte, yapım teknikleri, geçirdiği onarımlar, eserde görülen bozulmalar ve tüm bu etkenlerin konservasyon kararlarına olan etkileri değerlendirildi.


#yazma eser
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