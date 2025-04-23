Hayal et, kaydet, Düzce’de seyret

Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali'ne başvurular devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 15-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek festivalin son başvuru tarihi 30 Nisan. Festivalde Kurmaca ve Belgesel kategorisinde birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Yapım Destek Ödülleri’nde birinciye 65 bin, ikinciye 50 bin lira ödül verilirken, aile yılına özel bir filme 60 bin lira ödül verilecek.