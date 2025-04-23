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Hayal et, kaydet, Düzce’de seyret

Hayal et, kaydet, Düzce’de seyret

Kültür Sanat Servisi
04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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"Hayal Et, Kaydet, Düzce'de Seyret" mottosuyla gerçekleşen festivalin gösterim programı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
"Hayal Et, Kaydet, Düzce'de Seyret" mottosuyla gerçekleşen festivalin gösterim programı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali'ne başvurular devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 15-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek festivalin son başvuru tarihi 30 Nisan. Festivalde Kurmaca ve Belgesel kategorisinde birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Yapım Destek Ödülleri’nde birinciye 65 bin, ikinciye 50 bin lira ödül verilirken, aile yılına özel bir filme 60 bin lira ödül verilecek.


#Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali
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