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İstanbul’un kültür taşıyıcıları kıraathaneler

İstanbul’un kültür taşıyıcıları kıraathaneler

04:0028/04/2025, الإثنين
G: 28/04/2025, الإثنين
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Cem Sökmen
Cem Sökmen

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cem Sökmen, “İbn Haldun Akademi 2025” kapsamında “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’un Kültürel İletişim Mekanları” başlıklı bir sunum yaptı. Sökmen sunumunda, kahvehane ve kıraathanelerin tarihsel ve kültürel olarak önemli bir sosyalleşme mekanı olarak hizmet verdiğini söyledi. İstanbul’da “Suriçi” olarak ifade edilen bölgenin kadim bir anlamı olduğuna işaret eden Sökmen, “Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) olduğu mekanlar, bu bölgenin önemli mekanlarından birkaçıdır. Bu yerler birçoğumuz için okul dışında vakit geçirdiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz yerlerdi” dedi.


İFADE ETTİĞİ ANLAMI DEĞİŞTİ

Sökmen, kahvehane ve kıraathanelerin, uzun bir dönem boyunca bilgi ve haberleşme şebekeleri olarak önemli bir rol icra ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “İçinde yaşadığımız dönemde kıraathanelerin ifade ettiği anlam sönümlenmiş durumda. Artık şehir genişlemiş, hayat değişmiş, zamanın başka bir ruhu ortaya çıkmıştır. Bugünlerde geçmişe göre çok daha fazla buluşma mekânı var. Fakat bu mekanlar, kıraathanelerin zamanı için taşıdığı anlamın oldukça uzağındadır.”


#kıraathane
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