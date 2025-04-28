İstanbul’un kültür taşıyıcıları kıraathaneler

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cem Sökmen, “İbn Haldun Akademi 2025” kapsamında “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’un Kültürel İletişim Mekanları” başlıklı bir sunum yaptı. Sökmen sunumunda, kahvehane ve kıraathanelerin tarihsel ve kültürel olarak önemli bir sosyalleşme mekanı olarak hizmet verdiğini söyledi. İstanbul’da “Suriçi” olarak ifade edilen bölgenin kadim bir anlamı olduğuna işaret eden Sökmen, “Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) olduğu mekanlar, bu bölgenin önemli mekanlarından birkaçıdır. Bu yerler birçoğumuz için okul dışında vakit geçirdiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz yerlerdi” dedi.