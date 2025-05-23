5. Murat'ın torunlarından Kenize Murad: İsrail dramla müzakereyi engelliyor

Türkiye Maarif Vakfı, dün İstanbul'daki binasında 5. Murat'ın torunu Selma Sultan'ın kızı gazeteci yazar Kenize Murad'ı konuk etti. Murad, İsrail'in manipülasyon devleti olduğunu söyleyerek "Dramla müzakereyi engelliyor" dedi.
Türkiye Maarif Vakfı düzenlendiği söyleşi programı kapsamında Üsküdar'daki merkezinde 5. Murat'ın torunlarından Kenize Murad'ı konuk etti. Murad'ın 2004'te kaleme aldığı, dilimize 2022'de çevrilen "Toprağımızın Kokusu & Filistin ve İsrail'in Sesleri" kitabı ekseninde İsrail zulmü ve Filistinlilerin bu zulüm karşısındaki direnişi konuşuldu. Murad, 2000'de başlayan ikinci intifada döneminde, gazeteci olarak üç ay kaldığı Filistin'de yaptığı röportajlardan oluşan eserinin aklında kalan anılarını günümüz sorunları üzerinden değerlendirdi.
Murad konuşmasının başında eserlerinin Avrupa'da uğradığı sansürden bahsetti. Makalelerlinin "uzun" bahanesiyle yayımlanmadığına dikkat çeken yazar, "Avrupa'da sansür eleştirilir ama gizli bir sansür de vardır" dedi. İkinci intifada dönemi yazmaya başladığını aktaran Murad, "Fransa'da antisemitik olarak damgalanmak anne katili olmaktan daha kötüdür. Antisiyonist olan herkes antisemitik olarak nitelenir" cümlesini kurdu.
Fransa televizyon, radyo ve gazetelerinde; Filistin'den, İsrail zulmünden hiç söz edilmediğini ifade eden Murad, "Pek takip edilmeyen medya organlarında yer alıyor. İnsanlar bilmiyor. Medya, siyonist çevrenin elinde. Fransızlar yaşananları bilseydi tepki verirdi. Fakat bilmeleri engelleniyor. Medya sessiz. Benden, kitabımdan bahsetmiyorlar" diye konuştu.
Kenize Murad, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. "Kitabınızda müzakereden, tarafların anlaşmasından söz ediyorsunuz. Bugün bu hala aynı fikirde misiniz" sorusuna "Kitap 20 yıl önce yazıldı. O zaman müzakere taraftarı olanlarla konuşmuştuk. Bir ümit vardı. Şimdi bu ortadan kalktı. İsrail dram yaratarak müzakereyi engelliyor. Ateşkes gündemdeyken bugünkü saldırıda (İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin öldürülmesi olayı) insanlar bilerek mi öldürüldü" cevabını verdi.
Murad, Yeni Şafak'a verdiği özel röportajda İsrail'in manipülasyonuna, uğradığı sansüre ve kitabının oluşturduğu etkiye dair yorumlar yaptı. Murad: “Toprağımızın Kokusu” başlangıçta çok iyi sattı. Çünkü iyi kötü İsrailli ve Filistinlilerle röportaj yaptım. Avrupa’da objektif ve dengeli bir eser olarak görüldü. Fakat bir süre sonra anladılar ki kitap aslında çok sert bir kitap. Bunu anladıkları anda önce kitabı, sonra bütün eserlerimi sabote ettiler. Bir süre önce Tunus’taydım. Kitabın tanıtımı için bir konferansa katıldım. Filistin Büyükelçisi de oradaydı. Ağlamaya başladı ve dedi ki “Bu tür kitaplar yazmak lazım. İnsanların duygularına hitap etmek lazım. Teorik kitaplarla insanların kalbine ulaşamıyorsunuz. Yazılması gereken bu tür kitaplar. İsrail sadece manipülasyonla uğraşıyor. Onlar için sadece yalan var. İsrail lobisi çok güçlü. Manipülasyonlarla olup biteni halletmeye çalışıyorlar. Çünkü olanlar kabul edilemeyecek kadar korkunç. Mecburen manipülasyonla halletmeye çalışıyorlar. Bu konuda çok güçlüler bunu kabul etmemiz lazım. Biz Müslüman olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü tembeliz" diye konuştu.