5. Murat'ın torunlarından Kenize Murad: İsrail dramla müzakereyi engelliyor

Murad, Yeni Şafak'a verdiği özel röportajda İsrail'in manipülasyonuna, uğradığı sansüre ve kitabının oluşturduğu etkiye dair yorumlar yaptı. Murad: “Toprağımızın Kokusu” başlangıçta çok iyi sattı. Çünkü iyi kötü İsrailli ve Filistinlilerle röportaj yaptım. Avrupa’da objektif ve dengeli bir eser olarak görüldü. Fakat bir süre sonra anladılar ki kitap aslında çok sert bir kitap. Bunu anladıkları anda önce kitabı, sonra bütün eserlerimi sabote ettiler. Bir süre önce Tunus’taydım. Kitabın tanıtımı için bir konferansa katıldım. Filistin Büyükelçisi de oradaydı. Ağlamaya başladı ve dedi ki “Bu tür kitaplar yazmak lazım. İnsanların duygularına hitap etmek lazım. Teorik kitaplarla insanların kalbine ulaşamıyorsunuz. Yazılması gereken bu tür kitaplar. İsrail sadece manipülasyonla uğraşıyor. Onlar için sadece yalan var. İsrail lobisi çok güçlü. Manipülasyonlarla olup biteni halletmeye çalışıyorlar. Çünkü olanlar kabul edilemeyecek kadar korkunç. Mecburen manipülasyonla halletmeye çalışıyorlar. Bu konuda çok güçlüler bunu kabul etmemiz lazım. Biz Müslüman olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü tembeliz" diye konuştu.