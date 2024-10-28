4. Murad operası Antalya’da sahnelendi

Bağcılarlılar, Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği kitap fuarında kültür, sanat ve edebiyat dolu günler geçiriyor. Aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla birlikte hem yayınevi stantlarını ziyaret etti hem de labirentten atölyelere kadar birçok alanı barındıran platoda eğlenceli zaman geçirdi. 18 Ekim 2024 Cuma günü başlayan fuar, 9 gün sürecek ve 26 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.