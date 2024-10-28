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4. Murad operası Antalya’da sahnelendi

4. Murad operası Antalya’da sahnelendi

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli padişahlarından Sultan Murad’ın hayatını konu alan “4. Murad” operasını Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sergiledi. Müziğini Okan Demiriş’in bestelediği, librettosunu Turan Oflazoğlu’nun yazdığı, rejisörlüğünü Haldun Özörten’in üstlendiği opera, 4. Murad’ın genç yaşta tahta çıktığı dönemden ölümüne kadar geçen süreci ele aldı. Eserde, 4. Murad’ın yönetim tarzı, dönemin toplumsal ve siyasi çalkantıları, ilginç tarihi şahsiyetleri işlendi.


Timaş’tan “İyilik Yılı” paneli

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen “İyilik Yılı” projesi kapsamında yazarların katılımıyla panel gerçekleştirildi. Üsküdar’daki panelde yazar Yavuz Yiğit, psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, eğitimci Metin Özdamarla ve yazar Ece Erdoğuş Levi konuşma yaptı. Ailelerin ve çocukların da katıldığı panel, çocuklara yönelik gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle son buldu. Proje kapsamında Timaş Yayınlarının bu yılı “İyilik Yılı” ilan ederek, okullarda iyilik timleri kurulması, sponsorların desteğiyle büyük iyilik hareketleri başlaması ve iyilikte yarışılması hedefleniyor.





#sanat
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