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Hayat

Haklarında karar verildi: Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

Son dönemde iş yerlerine silahlı saldırılarla gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 

20:30 . 13/10/2023 Cuma
DHA
Engin Polat - Dilan Polat

Engin Polat - Dilan Polat

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Mal Varlığına El Konulma
29 dakika önce
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