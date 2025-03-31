Hastanede tedavi gören minikleri unutmadılar: Kursiyerler el emeği ile yüzlerini güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu (KOMEK) kursiyerleri, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla sürpriz gerçekleştirdi. İlimtepe KO-MEK kurs merkezinde el sanatları nakış branşında eğitim alan kursiyerler, bayram öncesinde 60 el yapımı bez bebek ve dolgu oyuncak karakteri, hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti. Bu hediyeler, tedavi gören çocuklara dağıtılarak onlara moral kaynağı oldu. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan çocuklar, bir an olsun psikolojik olarak rahatlama fırsatı buldukları için KO-MEK'e teşekkürlerini iletti.