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Herkes kimin oynayacağını merak ediyordu: 'Adile' filminin Kemal Sunal'ı belli oldu

Herkes kimin oynayacağını merak ediyordu: 'Adile' filminin Kemal Sunal'ı belli oldu

08:0924/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
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Kemal Sunal ve Adile Naşit
Kemal Sunal ve Adile Naşit

BKM yapımı Adile filminin çekimleri devam ederken, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ı kimin canlandıracağı da netleşti. Kemal Sunal’ı, Berkay Tulumbacı canlandıracak.

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı filmde, Adile Naşit’in hayatı kadar dönemin tiyatro ve sinema dünyası da geniş bir şekilde işleniyor. Filmde, Adile Naşit’in yakın dostu, sahne ve perde arkadaşı Kemal Sunal da ‘Adile’ filminde yer alacak.






Berkay Tulumbacı, Türk halkının hafızasında unutulmaz izler bırakan oyuncuya hayat verirken, izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Berkay Tulumbacı
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