Kiraz festivalinde lezzet yarışı: Kirazdan Kebap 1'nci oldu

Sahil dolgu alanında organize edilen etkinlikte, 60 kadın yarışmacı kiraz temalı yemek, tatlı ve hamur işleriyle jüri karşısına çıktı. Yarışmacılar; lezzet, sunum, kullanılan malzemeler ve yöresel mutfağa uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirildi. Üç ayrı kategoride yapılan yarışmada dereceye giren isimler belli oldu.