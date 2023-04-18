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Hayat

Klasik müzikle fetih mi olur

İstanbul’un fethini yaşatan Panorama 1453 Müzesi'nde ziyaretçilere gezi sırasında artık Mehter Marşı dinletilmiyor. İBB Mehter’i kesip yerine klasik müzik çalmaya başladı. Vatandaşlar uygulamaya anlam veremezken bir görevli muhabirimize, “Evet önceden Mehter çalıyordu ama artık bize bunun çalınacağı söylendi” dedi.

Saliha Engin
04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Panorama 1453 Tarih Müzesi.

Panorama 1453 Tarih Müzesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2009 yılında yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ Panorama 1453 Tarih Müzesi, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul'un fethini canlandıran özgün müzeyi, açıldığı günden itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik müzik dinletiliyor. Vatandaşlar, fetih ile müzik seçiminin uymadığını ifade ediyor.

MÜZİĞE ANLAM VEREMEDİM

Konumu itibarıyla Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür A.Ş. tarafından işletiliyor. İstanbul’un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan panoramik müzede gösteri öncesi, vatandaşlara Mehter Marşı dinletilirken İBB'nin yeni bir uygulamasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise “Evet önceden Mehter Marşı çalıyordu ama artık bize bunun çalınacağı söylendi.” dedi. Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar, “Müzeye daha önce de gelmiştim, Mehter Marşı çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedim.” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise “Müzeye ilk defa geliyorum, klasik bir müzik çaldığını duyunca ben de çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil.” şeklinde konuştu.



#Panorama 1453 Tarih Müzesi
#İBB
#Mehter Marşı
#Klasik Müzik
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