Klasik müzikle fetih mi olur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2009 yılında yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ Panorama 1453 Tarih Müzesi, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul'un fethini canlandıran özgün müzeyi, açıldığı günden itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik müzik dinletiliyor. Vatandaşlar, fetih ile müzik seçiminin uymadığını ifade ediyor.

Konumu itibarıyla Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür A.Ş. tarafından işletiliyor. İstanbul’un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan panoramik müzede gösteri öncesi, vatandaşlara Mehter Marşı dinletilirken İBB'nin yeni bir uygulamasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise “Evet önceden Mehter Marşı çalıyordu ama artık bize bunun çalınacağı söylendi.” dedi. Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar, “Müzeye daha önce de gelmiştim, Mehter Marşı çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedim.” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise “Müzeye ilk defa geliyorum, klasik bir müzik çaldığını duyunca ben de çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil.” şeklinde konuştu.