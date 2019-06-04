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Hayat Kudüs şimdi sinemada
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KÜLTÜR SANAT

Kudüs şimdi sinemada

Kudüs’ün Işıkları isimli belgesel seyirciyle buluşuyor. Bir grup Filistinli çocuğun günlük hayatından kesitler sunan bir belgesel kutsal şehirdeki bir Ramazan gününün yirmi dört saatini kayıt altına alıyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Kudüs’ün Işıkları isimli belgeselin yönetmeni M. Abdülgafur Şahin, senaristi Melis Şahin, uygulayıcı yapımcı ise Aybala Hilâl Yüksel.
Kudüs’ün Işıkları isimli belgeselin yönetmeni M. Abdülgafur Şahin, senaristi Melis Şahin, uygulayıcı yapımcı ise Aybala Hilâl Yüksel.

M. Abdülgafur Şahin’in yönettiği ‘Kudüs’ün Işıkları’ adlı belgesel film seyirciyle buluştu. Bir grup Filistinlinin günlük hayatından kesitler sunan belgeselin galası Kudüs’te yapıldı.

Yönetmen Şahin, “Gitmediğin yer senin değildir. Kudüs’ün bizim olması için bizim Kudüs’ü ziyaret etmemiz gerekiyor. Zaten Kudüs kendisini ziyaret edeni Kudüslü yapıyor. Bu film ile Kudüs’te yaşanan bir Ramazan gününü perdeye yansıtırken seyircimizi Kudüs’ü ziyaret etmek konusunda teşvik edebilmeyi umuyoruz” dedi.

YABANCISI DEĞİLİZ

Şahin filmin çekim sürecini şöyle anlattı: “Kuds-ü Şerif’i ilk ziyaretimizi 2017 Ramazan ayında gerçekleştirmiştik. Orada sanki biz evimizden memleketimizden uzakta değildik. Şehrin yabancısı değildik. Duygularımızı aktarma yöntemimiz de sinema olduğundan filmin senaristi ve eşim Melis (Şahin) ile Kudüs Ramazan’ına dair bir film yapmaya karar verdik.”

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