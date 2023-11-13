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Hayat

Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi Hacer Muhterem Coşan hayatını kaybetti

22 yıl önce vefat eden ilim, fikir ve gönül insanı Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran oğlu Muharrem Nureddin Coşan, "Annem, dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı" ifadelerini kullandı.

11:35 - 13/11/2023 Pazartesi
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Mahmud Esad Coşan Hocaefendi

Mahmud Esad Coşan Hocaefendi

Tasavvuf Mürşidi
Mahmud Esad Coşan
Hocaefendi, 4 Şubat 2001 günü Hakk'a yürüdü.

Ailede bir acı kayıp daha yaşandı.


Merhum Mehmed Zahid Kotku’nun kızı, Mahmut Esad Coşan’ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan’ın da annesi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti.


"Asil bir örnek olarak yaşadı"


Oğlu Coşan, annesinin vefatını şöyle duyurdu:


“Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu pazartesi günü tamamladı, mekanı Firdevs Ala olsun.”


Cenaze namazı bilgileri


Muhterem Coşan’ın cenaze namazı 14 Kasım Salı günü, Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak.


Sonrasında ise Eyüp Sultan Kabristanlığı'na defnedilecek.


Babası ile aynı gün vefat etti


Hacer Muhterem Coşan’ın babası Mehmed Zahid Kotku da 13 Kasım günü vefat etmişti.



#Mahmud Esad Coşan
#Mehmed Zahid Kotku
#Vefat
2 gün önce
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