Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi Hacer Muhterem Coşan hayatını kaybetti

Bugün, bekaya irtihal eden rahmetli Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin vefatının 18. yıl dönümü. Mahmud Esad Coşan, doğup büyüdüğü vatanından yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’da, cami açılışı için yaptığı seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakka yürüdü. Eyüpsultan Mezarlığı’nın Nakşi Tarlası denilen kısmında Hakk'ın rahmetine tevdi edildi.