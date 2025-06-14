Murat Ülker yazdı: Asım Kibar’dan hayat ve iş hayatına dair unutulmaz satırlar

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.
İş adamı Murat Ülker, vefat eden Kibar Holding’in kurucusu Asım Kibar’ın kendi kaleme aldığı biyografi kitabından önemli kesitleri paylaştı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde vefat eden Kibar Holding’in kurucusu Asım Kibar’ın kendi kaleme aldığı biyografi kitabından önemli kesitleri paylaştı.
Murat Ülker'in Asım Kibar’ın kitabının adını verdiği 'Güven en değerli servet' başlıklı yazısının tamamı şu şekilde:
"Asım Kibar amcamız rahmetli olunca biyografi kitabından alıntıları sizinle paylaşmak istedim.
“Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.” demiş bizim için kaleme aldığı kitabında Asım Kibar.
- Erken Cumhuriyet döneminde, Kayseri’de doğmuşum; aile büyüklerimiz “Kibar” soyadını, “Soyadları Kitabı”ndan almış… Evlatlarımızın istikbalini, çağdaş dünyanın sunduğu imkanlarla kurabilmek için, Kayseri’den İstanbul’a taşınmaya karar verdik, diye anlatıyor.
Lise yıllarından itibaren, başarıya odaklanan Asım bey, yüksek öğrenim yapmaya hiç hevesli değildim, aklım fikrim iş hayatındaydı. Bu kararı vermemde, sanırım önce ailemin, ardından da yaklaşık 20 yıldan beri yaşamakta olduğum coğrafyanın yani memleketimiz Kayseri’deki sosyal ticari hayatın etkisi vardı, diyor.
- Çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için 1970 yılında Kayseri’den, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Şaşkınbakkal semtine taşınmışlar. İstanbul’da kapı komşularının, “Siz ne iş yaparsınız?” sorusuna çok şaşırmışlar ve kendi kendine sormuş, “Biz ne iş yapıyoruz?” demiş, Asım bey…
Serbest piyasanın rahat bir iş addettiği demir ticareti, günde 12-14 saat çalışmak gerektiriyordu. Koskoca tekstil fabrikası yöneticiliğinden gelip, İstanbul’da demir piyasasından para kazanmaya çalışmak, epey zorlu bir dönem olmuştu.
- Asım Kibar: Büyüklerimiz “Acele ile menzil alınmaz.” atasözünü sık sık kullanırlar. Yani, acele ederek, kısa zamanda hedefe ulaşmanın mümkün olmayacağını söylerler. Biz ailece, İstanbul’a giderek, yeni bir yaşama yelken açarken, hemşehrilerimiz mutlu olmadığımız için memleketimizi terk ettiğimizi, İstanbul’a mutluluk aramaya gittiğimizi zannediyormuş. Halbuki aile felsefemizde, mutluluğun devamlılığı esastır. O duyguyu daima koruruz. Yeni yaşam sahnelerinde de hep mutluluk ortamı ararız. Mutluluk, kolay bir iş değildir; ıstırapla satın alındığı da olur, diye özetliyor.
Daha sonra ticaretten sanayiye hamle eden Asım bey, işini demir ile çinkonun kardeşliğinden elde edilen galvaniz diye tanımlıyor. Asım bey işinin gelişimini yani hayatını ise bir satıcı edası ile bize şöyle özetliyor: Tuzla’daki Assan Alüminyum Tesislerimizi kurduktan sonra, alüminyumlu bir dünyada yaşadığımızı fark ettim. Perşembe Pazarı’ndayken, kendi kendimize, “Güney Kore ile niçin iş yapmıyoruz?…” dedik. Dünyanın en başarılı distribütörü seçilince, otomobil fabrikası kurmaya karar verdik. Grup şirketlerimizden İspak Ambalaj, çikolata ambalajından, plastik su bardaklarına kadar pek çok ürünü imal ediyor. Uzun ömürlü olan paslanmaz çelik, hayatın her alanında… Enerji işine girmeye karar verince, Rusya ile anlaştık; 2013 yılından itibaren doğalgaz ithal etmeye başladık… Kibar Grubu’nun 2010 yılında İskenderun’da kurduğu Assan Liman tesisleri, deniz taşımacılığına hareket getirdi.
- Çok hayırsever bir aile olan Kibar Holding’in Toplumsal Sorumluluk Projeleri de fevkalade başarılı örneklerdir.
Kitabın sonraki bölümünü Asım beyin sözleri ile şöyle tanımlamak kabil: İstanbul’daki iş yaşamım ise yarım asrı geride bıraktı. 50 yıl boyunca çok yetenekli yol arkadaşlarım oldu. Şimdi, anı-biyografimizin bu bölümünde, uzun yıllar aynı yolda ilerlediğim seçkin arkadaşlarımdan bir grup, İstanbul yıllarımızı anlatıyor. Kitabı ben bu şekilde kısaca tanıttım. Ama siz mutlaka okumalısınız.
- Kibar Holding’in iki temel prensibi: Çalışan memnuniyeti ve etik değerlere sadakat. Asım Bey için insan sevgisi, her şeyin üstündedir. Ailesine, eşine, evlatlarına, torunlarına; çemberi genişlettiğimizde, yöneticilerine ve çalışanlarına, daima sevgiyle yaklaşır.
Allah rahmet eylesin."
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