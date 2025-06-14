Murat Ülker yazdı: Asım Kibar’dan hayat ve iş hayatına dair unutulmaz satırlar

Daha sonra ticaretten sanayiye hamle eden Asım bey, işini demir ile çinkonun kardeşliğinden elde edilen galvaniz diye tanımlıyor. Asım bey işinin gelişimini yani hayatını ise bir satıcı edası ile bize şöyle özetliyor: Tuzla’daki Assan Alüminyum Tesislerimizi kurduktan sonra, alüminyumlu bir dünyada yaşadığımızı fark ettim. Perşembe Pazarı’ndayken, kendi kendimize, “Güney Kore ile niçin iş yapmıyoruz?…” dedik. Dünyanın en başarılı distribütörü seçilince, otomobil fabrikası kurmaya karar verdik. Grup şirketlerimizden İspak Ambalaj, çikolata ambalajından, plastik su bardaklarına kadar pek çok ürünü imal ediyor. Uzun ömürlü olan paslanmaz çelik, hayatın her alanında… Enerji işine girmeye karar verince, Rusya ile anlaştık; 2013 yılından itibaren doğalgaz ithal etmeye başladık… Kibar Grubu’nun 2010 yılında İskenderun’da kurduğu Assan Liman tesisleri, deniz taşımacılığına hareket getirdi.