Ramazan hilali 5 kıtada görülebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da görüleceğini söyledi.

İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini anlatan İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayı nın hilali için içtimanın, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacağını açıklayan İşlek, içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını ifade etti.

Ramazan hilali ilk olarak Asya ve Afrika kıtalarında görülecek

Ramazan hilalinin ilk olarak Asya kıtasının güneybatısı ve Afrika kıtasından itibaren görülmeye başlanacağını bildiren İşlek, daha sonra aynı gün Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da da görüleceğini dile getirdi.

İşlek, "Ramazan hilali dünya genelinde 5 kıtayı kapsayacak şekilde görülecektir. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hesapladığımız içtima ve rüyet kriterlerine göre akşam güneş battıkça vakti gelen yerler hilali görecektir." dedi.

Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise 30 Mart'ta Kuzey Amerika'dan itibaren görüleceği bilgisini paylaşan İşlek, "Ramazan ve şevval rüyeti arasındaki gün sayısı nedeniyle ramazan ayı bu sene 29 gün çekecek yani iki hilal arasında 29 gün olacaktır." açıklamasını yaptı.

200'den fazla ülkenin 18 bin 643 noktasının imsakiye bilgileri yayımlandı

Diyanetin ramazan ayıyla imsakiye çalışmalarına değinen İşlek, "İki ay öncesinden imsakiyelerin programını yapıp Başkanlığımızın web sitesinde yayımlamaya başladık. Yayımladığımız imsakiye veri tabanında 200'den fazla ülkenin 18 bin 643 noktasının veri ve koordinatları bulunuyor." bilgisini verdi.

Diyanetin vakit hesaplama bölümünde 2035'e kadar olan dini günlerin listesinin de yayımlandığını belirten İşlek, vakit hesaplama sayfasında dünyanın tüm yerleşim yerlerinin verilerine yer vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Yurt içinde 41, yurt dışında 50 şehirde hilal gözlem çalışması yapılacak

Dünyanın birçok bölgesinde bulunan hilal gözlem noktalarının yıl boyunca çalıştığını dile getiren İşlek, "Ramazanda yurt içinde 41 şehirde, yurt dışında ise 50 şehirde hilal gözlem çalışması yapılacak." dedi.