Siyonist aklın büyük tuzağı ve küresel sapkınlığın şifreleri: Mustafa Merter'in 'Hekaton’la Son Tango' kitabı çok ses getirecek

'Hekaton’la Son Tango' adlı eseri hakkında bir basın toplantısı gerçekleştiren Dr. Mustafa Merter, bu kitabında, yeni medyanın da tetiklediği cinsel kimlik karmaşası üzerine beş ana konu başlığı altında hem dünya hem de ülkemiz adına geniş çaplı araştırmaların sonuçlarını aktarırken meseleye devlet ve toplum bazlı çözüm önerileri sundu.

Türkiye'de alanında bir ilk

Türkiye’de ilk kez LGBT ve diğer marjinal akımlar üzerine bilimsel, psikiyatrik ve sosyolojik olarak kapsamlı bir çalışma sunan Dr. Mustafa Merter, Hekaton’la Son Tango, kitabında yıllar içerisinde uluslararası boyutta edindiği iş ve akademik hayat tecrübelerini aktarırken vurguladığı bir diğer husus ise küresel çapta sürdürülen propagandanın, politikadan hukuk sistemine kadar yayıldığı oluyor. Eser, yeni medya düzeninin de yarattığı cinsel kimlik karmaşasından, İstanbul Sözleşmesi’ne kadar geniş bir yelpazede bilimsel veriler sunuyor. Merter, meseleye devlet ve toplum bazında net çözüm önerileri sunmasıyla alandaki çalışmalara yön verecek referans bir eser haline geldi.

“Küresel propaganda karşıtı bir psikiyatrist”

Aileyi kurumunun bozguna uğraması konusunda propaganda çalışmalarına yönelik detaylı araştırmalar sunarak Netflix, Disney+ ve TikTok’a kadar analiz eden Merter, tüm bu sürecin sonucunda özellikle devlet eliyle, “Yüksek Stratejik Araştırmalar Enstitüsü” ile “Nefs İlmi Enstitüsü”nün kurulmasını önererek topluma düşen görev ve sorumluluklardan da söz ediyor. Merter, gerek çalışmaları gerekse bilimsel bakışıyla küresel propaganda karşısında Hekaton’la Son Tango eseriyle söylenecek yeni sözlerin olduğunu bizlere gösteriyor.

Akademik ön kabuller, değişmez, hatta değiştirilmesi tartışmaya dahi açılamaz gibi işlenen hükümlerle, bilimsel ve kültürel bir perspektif ışığında yüzleşen Merter, Hekaton’la Son Tango eserinde, yeni materyalizm, cinsel kimlik, nefret söylemi, akademik objektiflik ve insan hakları gibi içi giderek boşaltılan terim ve söylemlere dair, bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel araştırmalardan birini sunuyor. Merter, bu çalışmayla küresel propaganda karşısında bir psikiyatrist olarak duruyor.

“Mustafa Merter kimdir?"