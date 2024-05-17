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Hayat

Sosyal medyanın sözde 'terapisti' Buse Aydın'a 550 bin liralık para cezası

Sosyal medya mecralarında kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtan ve sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı saptanan Psikolog Buse Aydın, 550 bin lira para cezasına çarptırıldı. Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın gerekçesinde, Aydın'ın vatandaşları aldattığı, yanılttığı ve onların bilgi eksikliklerini istismar ettiği vurgulandı.

19:00 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Buse Aydın
Buse Aydın

TikTok, YouTube ve X başta olmak üzere hemen hemen her sosyal medya platformunda yayınladığı videolarda kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtan Psikolog Buse Aydın, yetkisi olmamasına rağmen vatandaşları istismar ettiği gerekçesiyle 550 bin 59 liralık para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın gerekçesinde, Aydın'ın 'Aydın Psikoloji' adıyla bir kurduğu kanal üzerinden tüketicileri aldattığı, yanılttığı ve onların bilgi eksikliklerini istismar ettiği vurgulandı.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"www.youtube.com adresli video paylaşım sitesinde şahsa ait 'Aydın Psikoloji' kullanıcı isimli sayfanın 07.03.2024 tarihli görünümü ile www.instagram.com adresli sosyal paylaşım sitesinde şahsa ait 'psikologbuseaydın' kullanıcı isimli sayfanın 08.03.2024 tarihli görünümünde yer alan muhtelif tarihli paylaşımlarda, 'Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları' gibi uzmanlık alanlarına giren tedavi ve hastalık durumlarına ilişkin konularda tanıtımlarda bulunulduğu, ayrıca şahsın kendisini 'Cinsel Terapist' olarak tanıttığı ve 'Aydın Psikoloji' isimli kuruluşta hizmet sunduğu yönünde tanıtımlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; www.youtube.com adresli video paylaşım sitesinde şahsa ait 'Aydın Psikoloji' kullanıcı isimli sayfanın 07.03.2024 tarihli görünümü ile www.instagram.com adresli sosyal paylaşım sitesinde şahsa ait 'psikologbuseaydın' kullanıcı isimli sayfanın 08.03.2024 tarihli görünümünde yer alan muhtelif tarihli paylaşımlarda, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları' gibi uzmanlık alanlarına giren tedavi ve hastalık durumlarına ilişkin konularda tanıtımlarda bulunulduğu, ancak hastalık ve tedavi durumlarına ilişkin sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımların ilgili mevzuat gereği sağlık kuruluşları tarafından ve konusunda yetkili sağlık meslek mensuplarınca verilmesi gerekirken sağlık alanında faaliyet göstermeye yetkili olmayan şahıs tarafından inceleme konusu tanıtımlarda tabip yetkisinde olan hususlara yönelik tanıtım yapılmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, Bununla birlikte, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenleyen Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik'te 'Cinsel Terapist' şeklinde bir meslek mensubu tanımı yapılmamış olmasına ve sağlık meslek mensubu olarak faaliyet gösterebilmek için ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş ruhsat veya benzeri bir izin belgesi olmamasına rağmen inceleme konusu tanıtımlarda şahsın 'Cinsel Terapist' olarak tanıtılmasının ve 'Aydın Psikoloji' adıyla bir kuruluş olduğu yönünde tanıtımlarda bulunulmasının tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve onların bilgi eksikliklerini istismar edici nitelikte olduğu, Diğer taraftan, inceleme konusu tanıtımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, söz konusu paylaşımlarda yer alan görsel ve işitsel içeriklerin genel ahlak kurallarına aykırı olduğu değerlendirilmiş olup, Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11'inci maddesi, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 1 ve 8 inci maddeleri, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik'in 5/1-c ve Ek/2-Psikolog maddeleri, Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 5/1-a, 5/1-b ve 5/2 nci maddeleri, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 7/5-c, 26/1 ve 32/1 inci maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi, hükümlerine aykırı olduğuna, Buna göre, reklam veren Buse AYDIN hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca uyarınca 550.059-TL (Beşyüzellibinellidokuz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."


Küçük kızı için müstehcen ifadeler kullanan anneye canlı yayında gözaltı

Kayseri'de 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullanan kadın, canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.


#Sosyal Medya
#Psikolog
#Buse Aydın
7 dakika önce
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