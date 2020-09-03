TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi açıklandı
Türkiye'nin merakla beklediği TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicisiyle buluşuyor. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini duyurdu.
TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi ve günü belli oldu. Fragmanıyla gündem olan dizinin başlayacağı tarihi, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren tarafından duyuruldu.
28 Eylül'de başlıyor
Paylaşımında dizinin fragmanına da yer veren İbrahim Eren, yayın tarihinin 28 Eylül olduğunu belirtti. Eren'in paylaşımında, "Başlıyoruz! 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de TRT1'de" ifadeleri yer aldı.