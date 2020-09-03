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Hayat TRTnin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklunun yayın tarihi açıklandı
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TRT'nin yeni dizisi ne zaman başlıyor?

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi açıklandı

Türkiye'nin merakla beklediği TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicisiyle buluşuyor. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dizinin yayın tarihini İbrahim Eren duyurdu.
Dizinin yayın tarihini İbrahim Eren duyurdu.

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayın tarihi ve günü belli oldu. Fragmanıyla gündem olan dizinin başlayacağı tarihi, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren tarafından duyuruldu.

28 Eylül'de başlıyor

  • Paylaşımında dizinin fragmanına da yer veren İbrahim Eren, yayın tarihinin 28 Eylül olduğunu belirtti. Eren'in paylaşımında, "Başlıyoruz! 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de TRT1'de" ifadeleri yer aldı.

TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayın tarihi ve günü belli oldu
OYNAT 02:04
TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayın tarihi ve günü belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluşuyor. TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin fragmanına yer verirken, 'Başlıyoruz! “Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de TRT1'de' mesajını iletti.
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