Alpay'ın cenazesinde vasiyet krizi: Törene katılmayacağını duyurdu

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan müzisyen Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Sanatçının naaşı ailesinin kararıyla doğup büyüdüğü başkente getirildi.

Alpay için bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Usta sanatçı, kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Gizem Pekiner

"BODRUM'U VASİYET ETMİŞTİ"

Cenaze öncesinde defin yeri krizi yaşandı.

Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın Bodrum Gündoğan Mezarlığı'na defnedilmeyi vasiyet ettiğini ve hatta mezar yerinin açıldığını belirterek karara tepki gösterdi ve törene katılmayacağını duyurdu.

Pekiner, “Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım” ifadelerini kullandı.

Altay’ın kendisinden, mezarını ziyaret ettiğinde siyah giyinmesini ve başında onunla konuşmasını istediğini anlatan Pekiner, bu isteği yerine getireceğini ancak bunun için henüz hazır olmadığını belirtti.

Sanatçının menajeri Halil Kara da Pekiner’in 1990 yılından bu yana Alpay’ın hayat arkadaşı olduğunu söyledi. Kara, resmi boşanma gerçekleşmediği için cenazenin defnedilmesiyle ilgili kararın aileye kaldığını ifade etti.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları ise "Acılı günümüzde layığıyla uğurlamak dışında gündem yaratmaya çalışmak ve gerçek dışı beyanlar yakışıksızdır" açıklamasını yaptı.





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