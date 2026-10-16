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Alpay'ın cenazesinde vasiyet krizi: Törene katılmayacağını duyurdu

Alpay'ın cenazesinde vasiyet krizi: Törene katılmayacağını duyurdu

12:01, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Alpay'ın cenazesinde vasiyet krizi: Törene katılmayacağını duyurdu
Alpay, ailesinin isteği üzerine bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının naaşı bugün Ankara'da toprağa verilirken, 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi ve çocukları arasında defin yeri konusunda vasiyet tartışması patlak verdi.

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan müzisyen Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Sanatçının naaşı ailesinin kararıyla doğup büyüdüğü başkente getirildi.

Alpay için bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Usta sanatçı, kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Gizem Pekiner
Gizem Pekiner

"BODRUM'U VASİYET ETMİŞTİ"

Cenaze öncesinde defin yeri krizi yaşandı.

Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın Bodrum Gündoğan Mezarlığı'na defnedilmeyi vasiyet ettiğini ve hatta mezar yerinin açıldığını belirterek karara tepki gösterdi ve törene katılmayacağını duyurdu.

Pekiner,
“Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım”
 ifadelerini kullandı.

Altay’ın kendisinden, mezarını ziyaret ettiğinde siyah giyinmesini ve başında onunla konuşmasını istediğini anlatan Pekiner, bu isteği yerine getireceğini ancak bunun için henüz hazır olmadığını belirtti.

  • Sanatçının menajeri Halil Kara da Pekiner’in 1990 yılından bu yana Alpay’ın hayat arkadaşı olduğunu söyledi. Kara, resmi boşanma gerçekleşmediği için cenazenin defnedilmesiyle ilgili kararın aileye kaldığını ifade etti.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları ise "Acılı günümüzde layığıyla uğurlamak dışında gündem yaratmaya çalışmak ve gerçek dışı beyanlar yakışıksızdır" açıklamasını yaptı.


Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
Hayat
Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
Türk müziğinin usta ismi Alpay yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Hayat
Türk müziğinin usta ismi Alpay yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Başlıklar :Alpayalpay nazikioğluCenazeVasiyet
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Yeni Şafak
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