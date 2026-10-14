Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
12:29, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:35, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Alpay Nazikioğlu.
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi eserleriyle Türk pop müziğine damga vuran Alpay, 91 yaşında vefat etti. Müzik dünyasını yasa boğan acı haberi meslektaşı Bora Gencer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Türk pop müziğinin efsanevi isimlerinden Alpay Nazikioğlu'ndan acı haber geldi.
Uzun yıllardır yorumculuğu ve unutulmaz eserleriyle müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Müzisyenin vefatı sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.
ACI HABERİ BORA GENCER DUYURDU
Alpay'ın vefat haberini kamuoyuyla müzisyen Bora Gencer paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gencer, usta sanatçının ardından
ifadeleriyle duygularını ve taziyelerini dile getirdi.
"Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim"
"FABRİKA KIZI" VE "EYLÜL'DE GEL" İLE HAFIZALARA KAZINDI
Alpay; özellikle “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi zamansız şarkılarıyla hafızalara kazındı. Kendine has kadife sesi ve yorumuyla Türk pop ve romantik müziğinin simge isimlerinden biri olan usta sanatçı, arkasında dev bir müzik mirası bıraktı.
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