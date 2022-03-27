Hayat tvnet yenilenen yüzü ile yayında
TELEVİZYON

tvnet yenilenen yüzü ile yayında

tvnet, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine girdi. Bir süredir hummalı bir çalışmanın sürdüğü kanalda; logodan alt yazılara, stüdyolardan içerik ve ekran grafiklerine kadar her şey değişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
tvnet yenilenen yüzü ile yayında
tvnet yenilenen yüzü ile yayında

Yayına başladığı 2007 yılından bu yana hem habercilikte, hem de program yayıncılığında birçok ilke imza atan tvnet; yeni yayın döneminde de temiz ve sade ekranı, özgün diliyle yayıncılığa yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Bundan böyle tvnet’te haber, sıcak olaylar, dünyanın hali, siyasetin gündemi, ekonomik veriler, sporun mücadelesi, tarihin, kültürün, düşüncenin derinliği ve hayata dair birçok hikaye farklı bakış açısı ve düşünceyle seyirciye aktarılacak.

"ANLADIĞIN YERDESİN"

tvnet, “Anladığın yerdesin” mottosu ile dijital mecrada da iddialı... Dikkat çekici özel içerikler ve belgesel serisi, sosyal medya hesapları ile eşzamanlı olarak yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak.
Asgari ücret ve EYT açıklaması

Asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Epeydir gündemimizde.
Günden güne yükselecek

Günden güne yükselecek

​Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı.
tvnet yenilenen yüzü ile yayında

Logodan alt yazılara, stüdyolardan içeriklere kadar her şey değişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçek yağı sorunumuz yok.

​Bakan Çavuşoğlu 'S-400'ler Ukrayna'ya verilsin' polemiğine son noktayı koydu.

"​Mayın etkisiz hale getirildi, Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüştük."

​'Ne tıp kitaplarında okuduk ne de denk geldik'

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