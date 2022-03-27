tvnet yenilenen yüzü ile yayında

Yayına başladığı 2007 yılından bu yana hem habercilikte, hem de program yayıncılığında birçok ilke imza atan tvnet; yeni yayın döneminde de temiz ve sade ekranı, özgün diliyle yayıncılığa yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Bundan böyle tvnet’te haber, sıcak olaylar, dünyanın hali, siyasetin gündemi, ekonomik veriler, sporun mücadelesi, tarihin, kültürün, düşüncenin derinliği ve hayata dair birçok hikaye farklı bakış açısı ve düşünceyle seyirciye aktarılacak.

"ANLADIĞIN YERDESİN"

tvnet, “Anladığın yerdesin” mottosu ile dijital mecrada da iddialı... Dikkat çekici özel içerikler ve belgesel serisi, sosyal medya hesapları ile eşzamanlı olarak yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak.