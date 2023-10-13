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Hayat

Ünlü sanatçılardan Filistin'e destek

Dünyaca ünlü sanatçılar, İsrail'in orantısız saldırıları altında ezilen Filistin halkı için tek yürek oldu. Gigi Hadid, Lowkey, Yusuf İslam, Laila Abdallah, Zara Larsson, Zayn Malik, Dwayne Johnson, Demi Lovato ve Mark Ruffalo sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail'in saldırılarını kınadı. Sivil ve çocuk ölümlerine dikkat çeken ünlüler, tüm dünyaya Filistin'e destek çağrısında bulundu.

04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dwayne Johnson, Gigi Hadid, Demi Lovato.

Dwayne Johnson, Gigi Hadid, Demi Lovato.

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncular, İsrail saldırıları altında ezilen Filistin halkı için destek paylaşımlarında bulundu. Filistin halkına en büyük desteği gösteren oyunculardan biri Lübnanlı Laila Abdallah oldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki yıkımı gösteren videoları Instagram hesabına taşıyan Abdallah dünyaya Filistin’e destek çağrısında bulundu. İngiliz rap müzisyeni Lowkey, Instagram’daki paylaşımında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 91 çocuğun öldürüldüğünü aktardı. Ünlü isim, bir başka paylaşımında ise İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik iftiralarda bulunduğuna dikkati çekti.

YANLIŞI YANLIŞ DÜZELTMEZ

Filistin asıllı ABD’li model Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarında İsrail’in saldırılarına ilişkin, “Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor” ifadelerini kullandı. İngiliz sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesaplarında “İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?” başlıklı bir paylaşımda bulunarak, “Yanlış yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım” ifadesini kullandı.

NİYE DESTEK VERİLMİYOR!

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin’deki dram karşısında dünyanın Ukrayna’ya verdiği desteği hatırlatarak, “Rusya saldırdığında Ukrayna’ya destek veriliyor ama Filistin’e destek verilmiyor” paylaşımında bulundu. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ABD’li oyuncu Dwayne Johnson, ABD’li müzisyen Demi Lovato ve Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo da paylaşımlarıyla İsrail’in saldırılarını kınadı.



#Filistin
#Gazze
#Sanatçı
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