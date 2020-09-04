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Hayat TRTnin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçukluda haşhaşilerin lideri Hasan Sabbahı ünlü oyuncu canlandıracak
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Uyanış Büyük Selçuklu'da kimler oynuyor?

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah'ı ünlü oyuncu canlandıracak

İzleyicinin heyecanla beklediği TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk fragmanı 23 Ağustos'ta yayınlanmış ve halk tarafından yoğun ilgi görmüştü. 28 Eylül'de izleyiciyle buluşacağı açıklanan dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda oldukça tanınan birçok isim görülürken Hasan Sabbah'ı canlandıracağı belirtilen ünlü oyuncu şimdiden büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürkan Uygun
Gürkan Uygun

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni fragman geldi. Bir önceki fragman 23 Ağustos'ta yayınlanmış ve yoğun ilgi görmüştü.

28 Eylül'de ekranlara gelecek

  • Hangi tarihte yayınlanacağı TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren tarafından duyurulan dizinin, 28 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacağı belirtilmişti.

Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun canlandıracak

  • Dizinin yeni fragmanında birbirinden ünlü isimler görüldü. Hasan Sabbah'ı canlandıracağı belirtilen ünlü oyuncu Gürkan Uygun ise şimdiden izleyiciden büyük ilgi gördü.

Dizide rol alan oyuncuların tamamıysa şu şekilde:

  • Sevda Erginci/Canlandıracağı karekter ismi: Tuna
  • Leyla Lydia Tuğutlu/Canlandıracağı karekter ismi: Elçin
  • Mehmet Özgür/Canlandıracağı karekter ismi: Nizamülmülk
  • Cemal Toktaş/Canlandıracağı karekter ismi: İmam Gazali
  • Osman Sonant/Canlandıracağı karekter ismi: Andreas
  • İlker Kızmaz/Canlandıracağı karekter ismi: Arslantaş

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in paylaştığı yeni diziye ait fragman merak uyandırdı
OYNAT 00:40
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in paylaştığı yeni diziye ait fragman merak uyandırdı
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1'de yayınlanacak yeni dizinin ilk tanıtımını paylaştı. Eren, Twitter'dan Arapça, Urduca ve İngilizce olarak da yayınladığı mesajında 'Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü... Yakında TRT 1'de.' ifadelerine yer verdi. Detayları henüz belli olmayan ve sosyal medyada merak uyandıran tanıtımda, Türk tarihinden bir savaş meydanı sahnesi yer alıyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisinin hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen TRT 1'in yeni dizisinin tanıtımında etkileyici detaylar bulunuyor.
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