TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah'ı ünlü oyuncu canlandıracak

Kontrolsüz bir alan: Çocuk kitapları

Eğer bir çocuk kitabında 'örseleyici' ifadelerin yer aldığı ortaya çıkınca yayıncılar durumu örtbas etmek ve kendi bilgileri dâhilinde olmadığını ispatlamak için kitabı yayından kaldırıyor. Elbette çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyen bu kitaplar yayınlanmaya devam etmemeli. Fakat bu kitapların müstehcen ifadeler içerdiği sosyal medyada gün yüzüne çıkana kadar yayıncıların ne yazık ki durumdan bihaber. Yaşananlar çocuk edebiyatının ne kadar da kontrolsüz olduğunu gözler önüne seriyor.Gerek kullandığı üslup gerekse yazım teknikleri ile ebedi bir eser olmayan bu kitapların önüne geçmek gerçekten de çok mu zor? Gelin birlikte inceleyelim.

