TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah'ı ünlü oyuncu canlandıracak

TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni fragman geldi. Bir önceki fragman 23 Ağustos'ta yayınlanmış ve yoğun ilgi görmüştü.
28 Eylül'de ekranlara gelecek
- Hangi tarihte yayınlanacağı TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren tarafından duyurulan dizinin, 28 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacağı belirtilmişti.
Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun canlandıracak
- Dizinin yeni fragmanında birbirinden ünlü isimler görüldü. Hasan Sabbah'ı canlandıracağı belirtilen ünlü oyuncu Gürkan Uygun ise şimdiden izleyiciden büyük ilgi gördü.
Dizide rol alan oyuncuların tamamıysa şu şekilde:
- Sevda Erginci/Canlandıracağı karekter ismi: Tuna
- Leyla Lydia Tuğutlu/Canlandıracağı karekter ismi: Elçin
- Mehmet Özgür/Canlandıracağı karekter ismi: Nizamülmülk
- Cemal Toktaş/Canlandıracağı karekter ismi: İmam Gazali
- Osman Sonant/Canlandıracağı karekter ismi: Andreas
- İlker Kızmaz/Canlandıracağı karekter ismi: Arslantaş