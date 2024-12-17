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Hicr Suresi Konusu Nedir?

Hicr Suresi Konusu Nedir?

15:3117/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hicr Suresi
Hicr Suresi

Hicr suresi, Mekke döneminde, Hz. Peygamber’e ve müslümanlara yapılan baskıların şiddetlendiği yıllarda muhtemelen İbrâhîm sûresinin ardından nâzil olmuştur. adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden alan Hicr Suresi 99 ayetten oluşmaktadır. Peki, Hicr Suresi'nde neyden bahsedilmektedir? Hicr Suresi konusuna dair ayrıntılı bilgiler...

Hicr Suresi, ismini sekseninci âyette geçen hicr kelimesinden alır. Hicr Suresi konusu nedir?

Hicr Suresi Konusu Nedir?

Sûrenin ilk konusu Kur’an, vahiy ve peygamberliktir. Daha sonra insanın beden ve ruh varlığının yaratılış süreci ile İblîs’in Allah’tan gelen secde buyruğuna uymaması anlatılır. İyilerin uhrevî mükâfatları, Allah’ın rahmetinin genişliği; Hz. İbrâhim ve Lût ile Eyke halkı ve Hicr halkıyla ilgili kısa bilgiler, Hz. Peygamber’e ve müminlere verilen müjdeler, inkârcılara yapılan uyarılar sûrenin belli başlı konularıdır.



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