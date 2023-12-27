Geçmişten günümüze kadar birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Şehirde, tarihi kültürel dokuyu yansıtan ve ibadet yeri olarak kullanılan çok fazla cami mevcuttur. Bu yazımızda sizler için İstanbul camileri – En büyük, en ünlü, tarihi İstanbul'daki camiler ve isimleri ile ilgili bilgilere yer verdik.

İSTANBUL'DA BULUNAN CAMİLER

İstanbul, yerli ve yabancı birçok turistin çok fazla ilgi gösterdikleri bir şehirdir. Şehri keşfetmek isteyen insanların görmeyi en çok istedikleri yapıların başlarında ise İstanbul’un görkemli camileri geliyor. Özellikle Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul’daki varlığına son verildikten sonra Osmanlı zamanında şehre birçok cami yapılmıştır. Günümüzde de bu tarihi camiler restore edilerek veya yeni camiler yapılarak turistlerin ilgisini çekmeye devam ediliyor.

İSTANBULDAKİ EN BÜYÜK CAMİLER

Çamlıca Camii

İstanbul'un en büyük camisi, Çamlıca Camii'dir. 2019 yılında ibadete açılan bu cami, 63 bin kişi kapasitelidir. Çamlıca Camii, 6 minareli ve 72 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ile İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir.

Çamlıca Camii Ulaşım

14F, 14FD, 15C, 15CA, 320 hatlı otobüslerle Çamlıca Camii’ne kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca metrobüs ile Altunizade durağında indikten sonra Çamlıca Tepesine giden minibüslerle camiye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Süleymaniye Camii

İstanbul'un en eski ve en büyük camilerinden biri de Süleymaniye Camii'dir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan bu cami, 1557 yılında ibadete açılmıştır. Süleymaniye Camii, 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi, 4 minaresi ve 4 şerefeli 2 minaresi ile İstanbul'un en görkemli camilerinden biridir.

Süleymaniye Camii Ulaşım

Eminönü'nden camiye kadar kolayca yürüyebilir veya Kapalıçarşı'ya giden tramvaya binebilirsiniz. Beyazıt-Kapalı Çarşı tramvay durağından birkaç dakika yürüyüş sonucu Süleymaniye Camii’ne varabilirsiniz.

İstanbul'un diğer büyük camilerinden bazıları şunlardır:

Sultanahmet Camii

1616 yılında inşa edilen bu cami, 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 6 minaresi ile İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir.

Sultan Ahmet Camii Ulaşım

Ayasofya Camii ile karşı karşıya bulunan Sultan Ahmet Camii’ne de Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ile Sultanahmet durağında inerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

532 yılında inşa edilen bu cami, dünyanın en önemli tarihi yapılarından biridir. 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile İstanbul'un en büyük camilerinden biridir.

Yeni Cami: 1663 yılında inşa edilen bu cami, 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 6 minaresi ile İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Ayasofya Camii Ulaşım

Sultanahmet meydanında bulunan Ayasofya Camii’ne ulaşım oldukça basittir. Bağcılar – Kabataş tramvay hattı ile Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii’ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Mihrimah Sultan Camii

1562 yılında inşa edilen bu cami, 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

İstanbul'un büyük camileri, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Bu camiler, hem ibadethane hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır.

İstanbul'daki Camilerin İsimleri Nelerdir?

İslam'da ibadetin yeri bir hayli büyüktür. Bu yüzden cami gibi değerli yapıların ibadet açısından büyük bir önemi vardır. Cami denildiğinde ilk akla gelen şüphesiz ki Allah'tır. Cami demek, Allah'ın huzurunda olmak demektir. İstanbul, kültür şehri olarak bilinen ve çok sayıda ibadethaneye ev sahipliği yapan bir şehirdir. İstanbul camileri, yalnızca ibadet edilen bir yer değil, bulundukları şehri simgeleyen yapılar olarak da öne çıkmaktadır. Yerli veya yabancı pek çok turistin uğrak noktaları arasında yer alan İstanbul'da görülmeye değer çok sayıda tarihi ve ünlü cami bulunmaktadır. İstanbul'daki ünlü camiler arasında gerek görselliği gerekse tarihi dokusuyla dikkat çeken bazı camiler şunlardır:

Sultanahmet Cami

Süleymaniye Cami

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Yeni Cami

Mihribah Sultan Cami

Şemsi Paşa Cami

Kılıç Ali Paşa Cami

Ortaköy Cami (Büyük Mecidiye Cami olarak da bilinmektedir.)

Valide Sultan Cami

Eyüp Sultan Cami

Fatih Cami

Beyazıt Cami

Yukarıda yer alan camiler, şehrin en meşhur camileri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bu önemli camiler, her yıl binlerce turist tarafından da ziyaret edilmektedir.



