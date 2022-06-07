İstanbul'daki En İyi Liseler: 2022 İstanbul Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip ve Teknik Lisesleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılığı 2022 LGS sınavı 5 Haziran’da gerçekleştirildi. LGS sınavının ardından liselere yerleşmek için sabırsızlanan öğrenciler en iyi liseleri ve taban puanlarını araştırmaya başladı. İstanbul'da iyi bir liseye yerleşmek isteyenler 2022 İstanbul'daki en iyi liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sorguluyor. Peki, 2022 İstanbul'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte 2022 İstanbul Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip ve Teknik Lisesleri taban puanları yüzdelik dilimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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