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Kahveli limonata tarifi

Sıcak havaların en lezzetli eşlikçisini sizlerle buluşturuyoruz. Kahve ve limonata ile hazırlanan kahveli limonata yazın iç ferahlatan bir içecektir. Kahveyi hazırlamak yalnızca 10 dakikadır. Yaz kış demeden ferahlamak isteyeceğinizkahveli limonata Portekiz'de Mazagran olarak bilinen ve çok popüler bir yaz içeceğidir. Peki, evde kahveli limon nasıl yapılır?

09:30 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahveli limonata

Kahveli limonata

Kahveli limonata, yazın ferahlatan bir içecek çeşidiridir. Mazagran adıyla da bilinen kahveli limonatanın yapılışını sizler için hazırladık.

Kahveli limonata nasıl yapılır?

Kahveli Limonata Tarifi İçin Malzemeler

5 limon

2 limon kabuğu rendesi

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker

Su

Nane

1 fincan Türk kahvesi / espresso

Kahveli limonata yapılışı

2 limon kabuğu rendesi, şeker ve 5 adet limonun suyu şeker eriyene kadar karıştırılır. Karışım toplamda 1 litre olacak şekilde yeterince su ilave edilir. İyice karıştırılır. İçerisine nane yaprakları ve pişirilen bir fincan Türk kahvesi veya espresso eklenerek karıştırılır. Buz dolabında soğutulur. Afiyet olsun.



#kahveli limonata
#soğuk içecek
#kahveli limonata tarifi
18 dakika önce
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