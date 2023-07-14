Kahveli limonata, yazın ferahlatan bir içecek çeşidiridir. Mazagran adıyla da bilinen kahveli limonatanın yapılışını sizler için hazırladık.

2 limon kabuğu rendesi, şeker ve 5 adet limonun suyu şeker eriyene kadar karıştırılır. Karışım toplamda 1 litre olacak şekilde yeterince su ilave edilir. İyice karıştırılır. İçerisine nane yaprakları ve pişirilen bir fincan Türk kahvesi veya espresso eklenerek karıştırılır. Buz dolabında soğutulur. Afiyet olsun.