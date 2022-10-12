Kamu bankası emekli promosyon ödemeleri belli oldu| Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Özel bankalar emeklilere 8 bin TL'ye varan promosyon verdiler. Şimdi 3 kamu bankası emeklilere promosyon müjdesi verdi. Maaşını kamu bankalarından almak isteyenler promosyon ücretlerini merak ederek "Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek?" diye soruyor.

SGK'DAN KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

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7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

HANGİ BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

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5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

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19- Fibabanka A.Ş.

KAMU BANKALARI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEYECEK?

Özel bankalar arasındaki emekli maaşı promosyon yarışı baş döndürüyor. Rekabet artınca promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar yükselmişti. Teklife göre, emeklilere maaş ayrımı yapılmadan her emekliye 5 bin TL para verilecek. Şu anki ödemelerde emekli maaşının düşüklüğü ya da yüksekliği baz alınıyordu.

VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK BANKASINDAN PROMOSYON ADIMI

3 kamu bankası maaş ayrımı gözetmeksizin tüm emekli müşterilerine 3 yıllığına 5 bin lira promosyon ödemesi için tekliflerini Hazine Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın 5 bin liralık tutarın 7 bin 500 liraya çıkarması taraftarı olduğu iddiası da var. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeni bir hamle yapacak.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilereler;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Teklife göre, emeklilere maaş ayrımı yapılmadan her emekliye 5 bin TL para verilecek. Şu anki ödemelerde emekli maaşının düşüklüğü ya da yüksekliği baz alınıyordu.

FOTOĞRAF 20 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, ek gelir elde etmek isteyen binlerce emekli tarafından takip ediliyor. Müşterilerini başka bankaya kaptırmamak veya yeni müşteri edinmek isteyen bankaların promosyon yarışı sürerken, kampanyaların başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. İşte, bankaların kampanyaları... BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!



Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON



Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi. EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?



Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. DENİZBANK



Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,



Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,



2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL



1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.



Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir. ZİRAAT BANKASI



Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor. TÜRKİYE FİNANS



Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7.500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor.



SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;



1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar



1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar



2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.



Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor. YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON



2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.



Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.



Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.



Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor. TEB



Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.



Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.



Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor. HALKBANK



Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.



KUVEYT TÜRK



Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.



Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.



QNB FİNANSBANK



QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL veriyor.



QNB Finansbank açıklamasına göe, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerlidir. İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



Türkiye İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.



1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.



7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor. GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU



Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus fırsatı bulunuyor.



Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022 olarak bildirildi. ING



Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.



Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.



Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. AKBANK EMEKLİ PROMOSYON



Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.



Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. MAAŞIM NASIL TAŞINIYOR?



Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor. Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı: 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi Emekli promosyon ödemelerindeki son durum, SSK ve Bağ-Kur'luların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından bankalar emekli promosyonu yarışına girdi. Promosyon miktarları bu yıl rekor seviyeye ulaşırken en yüksek emekli promosyonu ödemesi 10 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi 2022 banka banka emekli promosyon kampanyaları...

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