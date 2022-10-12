Kamu bankası emekli promosyon ödemeleri belli oldu| Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri
Emekli promosyon ödemeleri Ekim ayı kampanyası binlerce SSK ve Ba-Kur'lu tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar kamu bankaları emekli maaş promosyonu kampanyalarını araştırıyor. Emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Kamu bankalarında SGK emeklilerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarı 5 bin liraya çıkarıldı. Kamu bankaları ne kadar promosyon verecek? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank bankaları emekli promosyonu ödeyecek? İşte, 2022 kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler...
Özel bankalar emeklilere 8 bin TL'ye varan promosyon verdiler. Şimdi 3 kamu bankası emeklilere promosyon müjdesi verdi. Maaşını kamu bankalarından almak isteyenler promosyon ücretlerini merak ederek "Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek?" diye soruyor.
SGK'DAN KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI
SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
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7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.
HANGİ BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.
Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.
SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
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5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
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19- Fibabanka A.Ş.
KAMU BANKALARI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEYECEK?
Özel bankalar arasındaki emekli maaşı promosyon yarışı baş döndürüyor. Rekabet artınca promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar yükselmişti. Teklife göre, emeklilere maaş ayrımı yapılmadan her emekliye 5 bin TL para verilecek. Şu anki ödemelerde emekli maaşının düşüklüğü ya da yüksekliği baz alınıyordu.
3 kamu bankası maaş ayrımı gözetmeksizin tüm emekli müşterilerine 3 yıllığına 5 bin lira promosyon ödemesi için tekliflerini Hazine Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın 5 bin liralık tutarın 7 bin 500 liraya çıkarması taraftarı olduğu iddiası da var. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeni bir hamle yapacak.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilereler;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Teklife göre, emeklilere maaş ayrımı yapılmadan her emekliye 5 bin TL para verilecek. Şu anki ödemelerde emekli maaşının düşüklüğü ya da yüksekliği baz alınıyordu.