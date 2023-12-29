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Kira sözleşmesinde e-kontrat dönemi başlıyor: Kiracılara nefes aldıracak düzenleme avantajları da beraberinde getiriyor

Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilmesi için önemli bir uygulama daha hayata geçiyor. Kira sözleşmesinde e-kontrat sistemi ile bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek. Peki Kira sözleşmesinde e-kontrat nasıl yapılır? e-kontrat üzerinden kira fiyatları güncel olarak görülecek mi? İşte kiracılara nefes aldıracak düzenlemenin detayları.

15:09 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kira sözleşmesinde e-kontrat sistemi
Kira sözleşmesinde e-kontrat sistemi
E-kontrat, tarafların elektronik ortamda imzaladıkları sözleşmelere verilen addır. Kira sözleşmeleri de e-kontrat olarak düzenlenebilir. E-kontratlar, geleneksel kira sözleşmelerine göre birçok avantaj sunar. Peki Kira sözleşmesinde e-kontrat nasıl yapılır? Kira sözleşmesinde e-kontrat
üzerinden mi yapılacak?

E-kontrat sistemi nedir, ne amaçlanıyor?

Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgaları artarken, fiyat anlaşmazlığına çözüm arayışlarından biri olarak yeni bir uygulamaya geçiliyor. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek. ATV'nin haberine göre e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Gayrimenkul uzmanı Emrah Gerek, "Kayıt altına alınacağı için artık kontratlar fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Düzenlemeden önceki sözleşmeler de yavaş yavaş bu sisteme dahil edilecek. 2024 yılının sonunda artık tamamen bütün kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılmış olacaklar" dedi.

Kira sözleşmesinde e-kontrat hangi avantajlar sunuyor?

Siz kontratı yapıyorsunuz birçok kamu kuruluşuna elden kontratınızı ibraz etmeniz gerekiyor. Sistemde olan kontratla aboneliklerini yapabileceksiniz. Aile hekiminizi değiştireceksiniz. Kiracı ile ev sahibi arasında en büyük uyuşmazlık kira bedellerinin belirlenmesi ve kira artış oranları ve mahkemeye gittiklerinde de o bölgedeki rayiç bedeller ile ilgili sorunlar var. Bölgesel olarak mahalle mahalle, sokak sokak kira fiyatları sistem üzerinden görülülecek. Böylelikle vatandaş kira fiyatlarını karşılaştırma imkanına sahip olacak.
Kira sözleşmesinde e-kontrat
üzerinden yapılacak.
#e-kontrat
#kira sözleşmesi
#E Devlet
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