Siz kontratı yapıyorsunuz birçok kamu kuruluşuna elden kontratınızı ibraz etmeniz gerekiyor. Sistemde olan kontratla aboneliklerini yapabileceksiniz. Aile hekiminizi değiştireceksiniz. Kiracı ile ev sahibi arasında en büyük uyuşmazlık kira bedellerinin belirlenmesi ve kira artış oranları ve mahkemeye gittiklerinde de o bölgedeki rayiç bedeller ile ilgili sorunlar var. Bölgesel olarak mahalle mahalle, sokak sokak kira fiyatları sistem üzerinden görülülecek. Böylelikle vatandaş kira fiyatlarını karşılaştırma imkanına sahip olacak.

Kira sözleşmesinde e-kontrat