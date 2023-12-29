E-kontrat sistemi nedir, ne amaçlanıyor?
Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgaları artarken, fiyat anlaşmazlığına çözüm arayışlarından biri olarak yeni bir uygulamaya geçiliyor. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek. ATV'nin haberine göre e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.
Gayrimenkul uzmanı Emrah Gerek, "Kayıt altına alınacağı için artık kontratlar fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Düzenlemeden önceki sözleşmeler de yavaş yavaş bu sisteme dahil edilecek. 2024 yılının sonunda artık tamamen bütün kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılmış olacaklar" dedi.