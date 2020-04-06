Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan koronavirüs maske açıklaması Parayla maske satışı yasak
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs maske açıklaması: Parayla maske satışı yasak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Valilikler, e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm kişilere ücretsiz maske dağıtımının başlandığını bildiren Erdoğan, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardır" dedi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmın bin odalık hastane olarak hizmete alınacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Marketlerdeki maskeler de ücretsiz

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.

Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardırÇalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık.

İki tane bin yataklı hastahane

Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor.

Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine bin odalık orada da bir katlık hastane yapıyoruz

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.

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