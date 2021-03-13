Koronavirüs Gözler Kabine toplantısında Tedbirler yeniden ele alınacak
TÜRKİYE

Gözler Kabine toplantısında: Tedbirler yeniden ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadele, yeni tedbirler ve aşı çalışmalarının masaya yatırılacağı toplantı sonrası yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının olup olmayacağı netleşecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.

Risk durumuna göre karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

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Aşı çalışmaları

TRT'nin haberine göre; Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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