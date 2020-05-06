Herkes fedakarlık yapıyor: 3 bin 900 personel destan yazıyor

Ülkemiz koronavirüs salgını karşısında tedavi sürecini başarıyla yürütüyor. 7 gün 24 saat aralıksız olarak Kovid-19 salgını ile mücadele eden sağlık personeli ise görevleri başında destan yazıyor. Biz de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul’u yükünü taşıyan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları bir gün geçirdik. 3 bin 900 personelin mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışmasına şahit olduk. Salgın karşısında enfeksiyon şüphesiyle hastaneye başvuran vatandaşların ilk tanı aşamasından, yoğun bakım süreçlerine ve taburcu aşamalarına kadar uygulanan tedavi işlemlerini yerinde inceleyerek taburcu olma aşamasında olan hastalarla görüştük.

Başhekim Prof.Dr. Hakan Gürbüz

24 SAAT KORONAVİRÜS MESAİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği Okmeydanı’ndaki hastanede virüsle savaş 24 saat aralıksız olarak sürüyor. 30 Mart günü ilk hasta kabulüne başlayan 600 yatak kapasitesi ve 81 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren hastanede yoğun bir koronavirüs mesaisi yaşanıyor. Yoğun mesainin başında ise Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz yer alıyor.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 59, vaka sayısı bin 832

DEVLETİMİZ BİZLERİ MALZEMESİZ BIRAKMADI

Fotoğraf: Arşiv

3 bin 900 personel ile çalışmalarını gece gündüz yürüttüklerini belirten Gürbüz, “Bizler hastane içerisindeki çalışmalarımızı yürütürken devletimiz de bizim yanımızda oldu. Süreç içerisinde hiçbir şekilde lojistik ve ekipman sorunu yaşamadık. Devlet aklı ile millet aşkının sahadaki mükemmel uyumunun muhteşem sonuçlarına şahit olduk. Yoğun bakım ünitemiz 3 katına çıktı ancak yine de zorlanmadık. Bu süreçte devletimiz bizleri malzemesiz bırakmadı. Öte yandan sahaya inen ve sahanın eksiklerini gören bir devlet gördük. Hekimlik mesleğine geri dönüşlerin yaşadığını gördük. Sahada en kıdemli profesörden en kıdemsiz asistana kadar herkes eşit bir şekilde çalıştı. Çevre belediyelerimiz, STK’larımız ve özel sektörlerimiz her alanda tüm ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşıladı” şeklinde konuştu.

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İLK DURAĞIMIZ ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ

Fotoğraf: Arşiv

Başhekim Gündüz’den hastanenin işleyiş ve yapılan çalışmalar üzerine aldığımız bilgilerin ardından ilk olarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerden sürüntü örneğinin alındığı Enfeksiyon Polikliniğine gidiyoruz. Burada virüs şüphesi bulunan kişiler sırayla sürüntü örneği vermek üzere odalara giriş yapıyor. Sağlık çalışanı ile birebir temasta bulunulmaması için sürüntü örneği hazırlanan özel bölme arkasından alınıyor. Ağız yolundan alınan sürüntü örneği buradan Kovid-19 tanı merkezine gönderiliyor.

GÜNLÜK 700 TEST YAPIYORUZ

Kovid 19 Tanı Merkezi’nin işleyişi hakkında ise bilgi Enfeksiyon Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Erdoğan Ağaç’tan bilgi aldık. Ağaç, “Kovid-19 Türkiye’ye gelmeden önce başhekimimizin önderliğinde gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Ben de laboratuvar sorumlusu olarak hastanemizde görev yapıyorum. Koronavirüs salgını karşısında hastanemizde çok hızlı bir şekilde PCR test laboratuvarımızı kurduk. Burada günlük 3 bin test kapasitemiz bulunuyor. Günlük ise ortalama 700 ile 800 arasında test yapıyoruz. Sonuçlarımızı aynı gün çıkartıyor ve bir sonraki gün hastamıza sonuçlarımızı iletiyoruz” dedi.

GURUR DUYDUK

Zafer Yıldız

Koronavirüs şüphesiyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne başvuran Zafer Yıldız, “Öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdum. Uyku Apnesi hastalığım bulunduğu için önlem amacıyla testlerim negatif çıkmasına rağmen doktorlarımız her türlü tedbiri almak adına yatışıma karar verdi. 5 günden bu yana kontrol altındayım” dedi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ni bir gurur kaynağı olarak gördüğünü ifade eden Yıldız, “Hastane harika ve çok güzel bir şekilde inşa edilmiş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir vatandaş olarak gurur duyduk” dedi.

Yoğun bakımda virüs savaşı

Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgınına yakalanıp durumu ağır olan vatandaşlar ise yoğun bakım ünitesine kaldırılıyor. Biz de özel kıyafetlerimizi ve koruyucu ekipmanlarımızı giyerek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi üçüncü düzey yoğun bakım ünitesine giriyoruz. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların büyük çoğunluğu ise yaşlılardan oluşuyor. Hastaların yoğun bakım süreci ve tedavi aşamaları hakkında bilgi veren Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Şule Vatansever, “48 yataklı yoğun bakım ünitemizde hasta kabulüne 31 Mart tarihinde başladık. Bir aydır yoğun bir tempo ile 50 personelimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz Burada gecemizi gündüzümüze katarak hastalarımızla ilgileniyoruz. Onların tüm tedavi süreçlerinde yanında oluyoruz” dedi. Öte yandan yoğun bakım ünitesinde çok sayıda yatağın boş olduğu dikkatimizi çekiyor.

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59 can kaybı 5 bin taburcu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelemizde her geçen gün daha iyi haberler geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler umut verdi. Dün 33 bin 283 test daha gerçekleştirildi, bunların 1832’si pozitif çıktı. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421’e, toplam vaka sayısı ise 129 bin 491’e ulaştı. 5 bin 119 kişi daha iyileşirken, Kovid-19’u yenerek taburcu olanların sayısı ise 73 bin 285’e yükseldi. Son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 3 bin 520 oldu. 707’si entübe olmak üzere yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız” ifadelerini kullandı.



