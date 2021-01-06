İkinci yerli aşıda ilk faz

Kovid-19 için yerli aşıda müjdeli haberler peş peşe geliyor. TÜBİTAK’ın öncülüğünde çalışma yürüten Kovid-19 Türkiye Platformu bünyesinde 9 aşı çalışması devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla aşı üretme çalışmaları farklı modeller üzerinde sürüyor.
- Bu aşıların ilki olan ve Kayseri Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif çalışmada Faz- 2 çalışmasına geçilirken, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ikinci yerli aşı için Faz çalışmaları başlayacak. Türkiye’de hayvan deneylerini tamamlayarak, Faz çalışmasına başlayacak olan ikinci aşı Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hakan Akbulut’un öncülüğünde üretildi.
Canlı virüs yöntemi olarak da bilinen adenovirüs yöntemi ile üretilen aşının klinik çalışma için geçn temmuz ayında Ankara Üniversitesinden etik kurul onayı alındı. Aşı Çerkezköy’de bir biyoteknoloji tesisinde denekler üzerinde uygulanabilecek formda üretilmeye başlandı. Aşının Faz-1 çalışmanın Ocak 15’de başlaması planlandı. Bu aşı yöntem olarak Oxford’un ürettiği aşıyla benzerlik gösteriyor.