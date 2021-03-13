İstanbul Valisi Ali Yerlikaya umutlu konuştu: Hedef mavi kategori

Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için düzenlenen törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hedef mavi kategori diyoruz"

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin ve son iki cumartesi günü yaşanan yoğunluğun sorulması üzerine Yerlikaya, "Biliyorsunuz sadece vaka sayıları değil ama bir paket var. Sağlık bakanımız her fırsatta bunu açıklıyor. Biz 2 Mart'tan itibaren biliyorsunuz 4 risk grubuna göre tanımlanmış kademeli normalleşme ile beraber, onunla ilgili alınan önlemleri uyguluyoruz." dedi.

İstanbul'un dünyanın 14'üncü büyük kenti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Gerçekten vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanede yatışların artmadığını, yoğun bakım ve entübelerin de artmadığını biliyoruz. Bu rakamları biz açıklayamıyoruz biliyorsunuz. Tek elden, kıymetli Sağlık Bakanımız aracılığı ile açıklanıyor. Tüm AVM'leri iki günde denetledik. Bir gün önce de bir AVM'yi ben kendim ziyaret ettim. Yeme-içme yerleri ile ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Hedeflerinin mavi kategori olduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "Sayıları paylaşıyorum, burada vermek istemiyorum ama insanlar artık 1 yıldan sonra basit maske, mesafe ve temizlik ile ilgili önlemlerin ne anlama geldiğini, yeme-içme yerleri ile ilgili 13 hafta kısıtlama oldu ama şu an da HES koduyla girme zorunluluğu ile ilgili, içeride ve bahçede kapasitenin yüzde 50'sine uyma ile ilgili çok samimi gayretlerin olduğunu gördük. Bilinç olduğunu gördük. Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Oran dün itibarıyla yüzde 68"

Yerlikaya, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşılanma oran dün itibarıyla yüzde 68 arkadaşlar. Bunu hep beraber başardık. Ama biz burada yeterli görmüyoruz. İstiyoruz ki, en çok risk grubunda olan 65 yaş ve üstü büyüklerimizden sizler aracılığı ile bir istirhamımız var. Lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım. Her fırsatta, randevu aldım alamadım demek yok. Gönüllülük esasına göre yani kendi istiyorsa, zorunluluk yok. ama biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği, geleceğimiz ve toplum sağlığı için aşılanmaları bizim ricamız. Kabul ederlerse başımız gözümüz üstüne. Her fırsatta, ister telefonla bize ulaşsın, cami çıkışlarında kaymakamlarımız bu işi organize ediyorlar. biz bu oranı daha da yukarı çıkartmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 22 Kadıköy Caddebostan sahilinde, son günlerde artan koronavirüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor. Sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını dikkate almıyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Caddebostan’daki bu kalabalık, havadan böyle görüntülendi. Korona sahili: Güneşi gören Caddebostan'a akın etti İstanbul Caddebostan sahilinde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu. Sahilde yürüyüş oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak maske takmaması dikkat çekti. Yoğun kalabalık havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KORONAVİRÜS Gözler Kabine toplantısında: Tedbirler yeniden ele alınacak