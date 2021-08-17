Salgın döneminin felaket tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan halka korku salıyor

Türkiye, tüm dünyanın üstüne kâbus gibi çöken koronavirüs salgınıyla yaklaşık 1,5 yıldır mücadele ediyor. Uygulanan doğru sağlık politikaları, aşılamadaki rekor hızı ve alınan önlemlerle Türkiye, dünyanın parmakla gösterdiği bir ülkeler arasında. Pandemi süresince bilim insanları tarafından yapılan yüzlerce araştırma, binlerce açıklama yapıldı. Ancak o isimlerin içinde biri var ki halkı sadece korku ve paniğe sürüklüyor: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan… Neredeyse her televizyon programına çıkarak açıklamalarda bulunan Ceyhan, sürekli ‘endişelendiren’ açıklamalarda bulunuyor.

Uluslararası sağlık örgütlerini karalıyor

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Ceyhan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi kurumların okulların açık kalması gerektiği önerilerini çürütmek için bu kurumları itibarsızlaştırmaya girişti. Pandeminin başından beri bu kuruluşların yanlışlar yaptığını, onların dinlenmemesini gerektiğini belirten Ceyhan, DSÖ’nün üçüncü dünya ülkelerine yönelik açıklamalar yaptığını iddia ederek, uluslararası sağlık otoritesini karaladı.

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CEYHANI’IN KORKU SALAN AÇIKLAMALARINDAN BAZILARI:

“İSTANBUL TÜRKİYE’NİN VUHAN’I”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasının çoğunun İstanbul'da bulunduğunu belirterek, “İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" demişti.

SALGINDA DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsteki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada Delta varyantına bağlı vaka artışı olabilir uyarısından bulunarak, dördüncü dalganın dalganın mümkün olduğunu söylemişti.

OYNAT 02:02 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayın esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Canova, 'Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. BiP'te paylaş

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"Koronavirüs geçiren çocuklarda ölümcül tehlike"

Koronavirüs geçiren çocuklarda görülen ölümcül MIS-C hastalığının (Çocuklarda çoklu sistem inflamatuarı) ülke genelinde 100'ün üzerinde çocukta tespit edildiği, bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Bu araştırmanın ardından hemen açıklama yapan Ceyhan, sadece kendi hastanelerinde bu hastalıktan 62 çocuğun tedavi görüp, kurtulduğunu söyleyerek, “Çocukta 5 günden uzun süren ateş, deride morarma, döküntü, organlarda fonksiyon bozukluğu, göğüs ağrısı, karın ağrısı varsa acil hastaneye müracaat edilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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“YERLİ AŞI TURKOVAC’IN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili “Turkovac aşısı, Çin’in Sinovac aşısına benzerlik gösteriyor, ne kadar etkili olduğunu henüz bilmiyoruz. Uzun bir süreç var önümüzde test aşamasına sadece Türkiye değil, Macaristan, Hırvatistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde katılacak.” demişti

“MEHMET CEYHAN TUTUKLANDIN” HASHTAG’İ AÇILDI

Açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki toplayan Ceyhan hakkında, geçtiğimiz haftalarda ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra Twitter’da da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.