Koronavirüs Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İstanbul kırmızı kategoride mi? İstanbul'da kısıtlamalar yeniden mi geliyor?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 81 il, vaka sayılarına göre dört ayrı kategoride değerlendirildi.

Buna göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü olmak üzere devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde güncellenecek haritayla birlikte İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi birçok ilin yeniden "kırmızı" kategoriye çıkabileceği ifade edildi.

Kırmızı renkli (çok yüksek riskli) iller hangileri?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon, çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Yüksek riskli illerde hangi yasaklar uygulanıyor?

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

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Turuncu renkli (yüksek riskli iller) hangileri?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak, yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Turuncu riski illerde uygulanan kısıtlamalar

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

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