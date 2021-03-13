Koronavirüs Türkiyenin 13 Mart koronavirüs verileri açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 15 bin 82 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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