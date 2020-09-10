Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu ​ Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan “immün plazma” tedavisi devam ediyor. Türkiye çapında koronavirüs salgınını yenen 10 bin kişi plazma için bağışçı oldu. Türk Kızılayı, 73 bin iyileşmiş kişiyle temas kurdu.

Yasemin Asan 10 Eylül 2020, 00:14 Yeni Şafak