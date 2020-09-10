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Koronavirüs Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu
TÜRKİYE

Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu ​

Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan “immün plazma” tedavisi devam ediyor. Türkiye çapında koronavirüs salgınını yenen 10 bin kişi plazma için bağışçı oldu. Türk Kızılayı, 73 bin iyileşmiş kişiyle temas kurdu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İyileşmiş bağış yapmak için uygun olan 2 bin 100 kişi ise sırada bekliyor. 20 bin immün plazma bileşeni üretilerek hizmete sunuldu. Üretilen immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor.

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STOK YAPIYORUZ

  • Son dönemde ciddi hastalık patlaması yaşandığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Özellikle İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere ciddi artış var. Bu artışa bağlı olarak stoklarımızı da erittik. Şimdi yeniden stok koymaya çalışıyoruz. Tekrar immün plazma seferberliği başlatıyoruz” dedi. “Kimi arayacağımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile ortak belirliyoruz” diyaen Kınık, “73 bin kişiyi aramışız. Elimizde şu an 200 bin kişilik liste var. Bu listenin içerisinde yaşı, durumu uygun olanlar aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tanısı konmuş ve iyileşmiş durumu uygun olanları biz arıyoruz” ifadesini kullandı.

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