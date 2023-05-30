Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilim, bu hafta sonu Kosova polisinin bölgenin kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki belediye başkanlarının görevlerine başlamasına yardımcı olmasının ardından alevlendi. Kosova polisi ile yerel Sırplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

SIRBİSTAN- KOSOVA'DA SON DURUM NE?

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Alınan son bilgilere göre Kosova'nın kuzeyinde çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu bölgede Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 25'i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişi yaralandı.

Kosova'nın kuzeyinde Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'da Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede aralarında NATO'nun KFOR askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

SIRBİSTAN ORDUSU KONUŞLANIYOR

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırp ordusunun ülkenin Kosova sınırına konuşlandırılacağını açıkladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) yaptığı açıklamada, "ordunun teyakkuzda kalmaya devam ettiğini ve yerel saatle 14.00'e kadar ülkenin Kosova sınırına konuşlandırılacağını" ifade etti.

Bölgedeki sorunun politik yollarla çözülmesini beklediklerini kaydeden Vucevic, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic'in, "Kosova'daki Sırpların güvenliğini korumakla sorumlu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) yetkilileriyle irtibat halinde olduğunu" dile getirdi.

Vucevic ayrıca Sırp ordusunun, aynı zamanda başkomutan olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in her emrini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sırp Başbakan: Durum hiç bu kadar zor olmamıştı

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Kosova'nın kuzeyinde yaşananlara ilişkin, "Durum oldukça zor ve gergin. Hatta durum hiç bu kadar zor olmamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kurti bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor"

Kosovalı Sırplar ile NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) arasında yaşanan çatışmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’ni Kosova’da gerginlik oluşturmakla suçlayarak, "Kurti bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor" dedi.

Kosova’nın kuzeyinde Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede aralarında NATO’nun KFOR askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic basın toplantısı düzenledi. Kosova Başbakanı Albin Kurti’ni Kosova’da gerginlik oluşturmakla suçlayan Vucic, “Son üç gündür yaşanan gelişmelerin aslında Kurti tarafından Sırplar ve NATO arasında çatışma çıkarmak amacıyla organize edildiğini, kör ve siyasi anlamda eğitimsiz olanlar bile anlayabilir. Yaşananların tek sorumlusu olan Kurti, bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor” dedi.

Ordu mensuplarının gerek görülen yerlere konuşlandırıldığının altını çizen Vucic, “Bu gece onları ziyaret edeceğiz. Sırpların katledilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmaya girmeme çağrısında bulunan Vucic, “Korktuğumuz için değil, Kurti’nin en büyük isteğini yerine getirmemek için. Protestolarını sakin bir şekilde yapsınlar, Arnavut işgalcilere oturdukları yerden sükunetle karşı çıkmaları durumunda kimse onları alt edemez” dedi.

Batı ülkelerinin Kurti’yi uyarması gerektiğini söyleyen Vucic, “Aksi takdirde hepimiz için çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.

“Saldırılar kabul edilemez”

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suç çetelerine dönüşen Sırp yasa dışı yapıların Kosova Özel Polisi’nin (ROSU) ve KFOR görevlilerinin yanı sıra basın mensuplarına da saldırdığını belirterek, “Bu kabul edilemez şiddet eylemleri herkes tarafından kınanmalıdır. Vucic’in Kosova’nın kuzeyini istikrarsızlaştırma yönündeki emirlerini yerine getirenler adaletle yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.







