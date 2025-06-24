KPSS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: 2025 KPSS kayıtları ne zaman başlar, sınav ücreti açıklandı mı?

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci resmen başladı. Bu yıl yalnızca lisans düzeyinde uygulanacak KPSS oturumları; Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi şeklinde düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri ve ayrıntılar da belli oldu. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar?
Memur olma hayali kuran binlerce lisans mezunu için geri sayım tamamlandı. 2025 KPSS başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanacak sınav oturumlarına katılacak adaylar, “KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücret ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte KPSS başvuru sürecine dair tüm merak edilenler...
KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
2025 lisans KPSS başvuruları 26 Haziran'da başlayacak, 10 Temmuz günü son bulacak. Başvurular KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ile KPSS A Grubu Alan Bilgisi alanlarında alınacak.
Sınavın giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM adresinden adaylarla paylaşılıyor.
2025 KPSS Başvuru Ücreti Belli Oldu Mu?
2025 yılı KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanması ile güncel ücret netlik kazanacak.
2025 KPSS Ne Zaman Düzenlenecek?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS sonuçları ise 10 Ekim'de https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.