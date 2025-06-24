KPSS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: 2025 KPSS kayıtları ne zaman başlar, sınav ücreti açıklandı mı?

Memur olma hayali kuran binlerce lisans mezunu için geri sayım tamamlandı. 2025 KPSS başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanacak sınav oturumlarına katılacak adaylar, “KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücret ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte KPSS başvuru sürecine dair tüm merak edilenler...