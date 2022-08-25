KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi için araştırmalar hız kazandı. Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının giriş yaptığı KPSS için sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde değişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. KPSS Ortaöğretim sınavına katılım göstermek isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI OTURUMU NE ZAMAN 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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