Ön Lisans mezunlarının memur olmaları için girmeleri gereken Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuru süreci tamamlanmıştı. Ön lisans KPSS 2 Eylül pazar günü tüm yurtta sınav binası olarak ilan edilen okullarda düzenlenecek. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2024 KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2024 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...