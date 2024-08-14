KPSS lisans sınava giren kamu personeli adayları sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Sınava giren kamu personeli adayları sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısı üzerinden takip edebilecekler. Peki, KPSS 2024 Lisans B Grubu Genel Kültür - Yetenek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS DHBT 2024 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.