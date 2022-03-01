Özgün Kremlin neresidir? Kremlin ne demek?
ÖZGÜN HABERLER

Kremlin neresidir? Kremlin ne demek?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal operasyonunda 6. güne gelindi. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş ile birçok konu merak kazandı. Rusya'nın açıklamaları ile ön plana çıkan Kremlin ile ilgili aramalar hız kazandı. Kremlin neresidir? Kremlin ne demektir? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kremlin neresidir? Kremlin ne demek?
KREMLİN

Kremlin, Rusya'yı tanımlarken kullanılan bürokrasi ismidir. Rus devleti hakkında bahsedilirken sık sık kullanılan Kremlin ifadesi, kamuoyunu takip eden pek çok kişinin de merak ettiği konu oluyor.

KREMLİN NE DEMEK?

Kremlin, "kale", "hisar", "şato" anlamlarına gelen ve çoğu tarihi Rus kentinin merkezinde bulunan muhkim yapılar bütününe verilen addır. En tanınmışları Moskova Kremlini'dir.

KREMLİN'İN TARİHİ

Moskova'daki Kremlin Sarayı, devrim öncesinde Rus çarlarının ikâmetgâhıydı. Moskova Irmağı'ndan 40 m yüksekte bulunan Borovitskiy Burnu üzerinde 28 hektarlık bir alana yayılan, çevresi 20 m yüksekliğinde 2 km'lik bir yalan yapıların en eskisi Spas na Boru (Ormandaki Kurtarıcı Aziz) Kilisesi'dir.

15. yüzyıl'da ilk Kremlin'in yerine İtalyan mimari anlayışında yeni bir saray yapıldı. 1487'de Beklemişhev Kulesi, 1490'da Borovitskaya Kulesi, Aziz Nikola ve Aziz Flor kapıları eklendi. 3. İvan döneminde birkaç katedral daha yapıldı. Dini yapılar Bizans, diğer yapılar İtalyan etkisi taşırlar. 1527'den sonra yapılan değişiklikleri Alman, İngiliz ve Hollandalı mimarlar gerçekleştirdi. Kremlin'in önemli yapılarından olan Büyük İvan Çan Kulesi'nin yapımına 1505'te başlanıp 1600'de tamamlandı. Kulede dünyanın en büyük çanı olan 218 ton ağırlığındaki Çar Kolokol (Çanların Çarı) bulunur. 1838-1849 yılları arasında Bolşoy Kremlyovskiy Dvoryets (Büyük Saray) inşa edildi. 1932-1934'te Kremlin Tiyatrosu, 1961'de Kongreler Sarayı yapıldı.

Günümüzde Kremlin, Rusya'nın bir simgesi durumuna gelmiştir.

Fırtına yarı finale yükseldi

Fırtına yarı finale yükseldi

​Trabzonspor, Beşiktaş-Kayserispor maçının galibiyle eşleşecek.
ATM önünde uzun kuyruklar

ATM önünde uzun kuyruklar

​Rusya'ya yaptırımlar vatandaşa da yansımaya başladı.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin detaylarını anlattı.

'Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin'

Ukrayna'da seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.