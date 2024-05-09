LGS öncesi öğrencilerin sınav hazırlıkları sürüyor. Sınav hazırlıkları devam ederken bir yandan da öğrenciler ve velileri LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunu soruyor. MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi. İşte detaylar.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacak. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS SORU DAĞILIMI

Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru

İkinci Oturum Sayısal Alan: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragraf, Parçada Yapı ve Anlatım, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Fiil Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozukluğu, Yazım ve Noktalama, Metin Türleri, Söz Sanatları, Deyim ve Atasözleri

LGS MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Karaköklü İfadeler, Veri Analizi, Olasılık, Cebir, Doğrusal Denklemler, Eşitsizlikler, Üçgenler, Eşlik Benzerlik, Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler

LGS FEN BİLİMLERİ KONULARI

Mevsimler / İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

LGS TARİH KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış, Ya İstiklal Ya Ölüm, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Dış Politika, Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

LGS İNGİLİZCE KONULARI

Friendship, Teen Life, In The Kitchen, On The Phone, The Internet, Adventures, Tourism, Chores, Science, Natural Forces

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

Kader İnancı, Zekat ve Sadaka, Din ve Hayat, Hz. Muhammed'in Örnekliği, Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri







