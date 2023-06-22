Merkez Bankası faiz kararı öncesi bekleyiş sürerken açıklanacak olan kararın kripto para piyasasını nasıl etkileyeceği konusunda birçok teori ortaya atıldı. Piyasalar bugün Merkez Bankasının alacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Daha çok faizin yükseltileceği bekleniyor. Peki faiz yükselirse kurlar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur? Bitcoin düşer mi?

Faiz artırımı nedir?

Faiz artırımı, Merkez Bankasının mevcut faiz oranlarını yükselterek para politikasını sıklaştırmasını ifade eder. Faiz oranlarının yükselmesi, ekonomik aktiviteyi frenlemeyi amaçlar ve enflasyonu denetlemek için kullanılır.

Faiz artması ne anlama gelir?

Politika faizlerinin artırılması, genellikle enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla kullanılan bir araçtır. Politika faizinin yükseltilmesi, borçlanma maliyetlerini artırır ve tüketici harcamalarını azaltabilir. Bu durumda, talep azalacağından fiyatlar da düşebilir. Politika faizlerinin artırılması, enflasyonu baskılayarak fiyat istikrarını sağlama potansiyeline sahiptir.

Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

Politika faizinin yükseltilmesi, yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan talebini artırabilir. Bu da Türk lirasının değerinin yükselmesine ve döviz kurlarının düşmesine katkıda bulunabilir. Döviz kurlarındaki düşüş, ithalatın maliyetini artırırken, ihracatı teşvik edebilir ve cari açığı azaltabilir.

Politika faizlerinin artırılması, özellikle değişken faizli kredilere sahip olan bireyler ve şirketler için borçlanma maliyetlerini artırabilir. Bu durumda, kredi ödemelerindeki artış, borçlular üzerindeki mali baskıyı artırabilir ve finansal zorluklara yol açabilir.

Yüksek faiz oranları, şirketlerin yeni yatırımlar yapma konusunda daha temkinli olmalarına neden olabilir. Şirketler, yüksek faiz maliyetleri nedeniyle projelerini erteleyebilir veya yatırım kararlarını gözden geçirebilir. Bu durumda, politika faizlerinin artırılması, özel sektör yatırımlarının azalmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümeye olumsuz bir etki yapabilir.

Merkez Bankası faiz artırırsa Bitcoin ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Fed'in uyguladığı para politikası kripto para piyasasının yönünü tayin ederken, baz aldığı en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor. Faizlerin indiği ve para tabanının genişlediği bir ortamda kripto paralar değer kazanmakta, bunun tersi olduğunda ise kripto paraların değeri düşmektedir.

Fed’in 2022’nin ikinci yarısı itibarıyla peş peşe aldığı sert faiz adımlarıyla ve diğer piyasa koşulları ile birlikte Bitcoin yüzde 70’ten fazla oranda bir düşüş yaşadı. Buradan şu sonuç çıkarılabilir; Fed’in faiz artırımı Bitcoin’e negatif yönlü hareket verebilir.

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin 30.092,20 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ne kadar?