Meteoroloji'den uyardı geldi: Sağanak yağış ile 45 derece sıcaklık aynı anda...

Türkiye’nin batı ve kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girerken, doğu ve güney illerde yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları dikkat çekerken, Sakarya, Zonguldak, Samsun ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.