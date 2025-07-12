Meteoroloji'den uyardı geldi: Sağanak yağış ile 45 derece sıcaklık aynı anda...

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye hafta sonuna zıt hava koşullarıyla giriyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası bazı bölgelerde sıcaklığı düşürürken, özellikle Güneydoğu Anadolu’da 45 dereceye varan kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Öte yandan Karadeniz’in batısında ve iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye’nin batı ve kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girerken, doğu ve güney illerde yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları dikkat çekerken, Sakarya, Zonguldak, Samsun ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 45 DERECEYE ÇIKACAK
Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken yurdun Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aşırı sıcaklıklar bekleniyor. Bugün Şanlıurfa 45, Diyarbakır 45, Batman 44, Gaziantep 43, Adıyaman 34, Siirt 44 derece olacak.