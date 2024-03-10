|
Özgün

Oruca geceden niyet etmek şart mı?

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart 2024 günü başlayacak. Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar oruca niyet zamanını merak ediyor. Niyet, bir Müslüman'ın oruç tutmaya niyet etmesi ve bu niyeti kalbinden geçirmesidir. Peki oruca niyet ne zaman yapılır? Oruç niyeti geceden mi yapılır, iftardan sonra mı, sahurda mı yapılır? Oruca niyet ne zaman edilir?

12:57 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Oruca niyet ne zaman edilir?
Oruca niyet ne zaman edilir?

Oruç, İslam'da Ramazan ayında ya da diğer zamanlarda belirli nedenlerle tutulan bir ibadettir. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle Müslümanların yoğunlaştığı soruların başında oruç niyeti geldi. Müslümanlar için özel bir yeri olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin niyet etmesi gerekiyor. Peki oruca niyet nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

ORUCA NİYET NE ZAMAN EDİLİR?

Bir oruca niyet etmek vakti, akşam namazı girişiyle başlar, orucu türüne göre ya imsak vaktine kadar yani gece boyu sürer. ya da öğle vaktinin girmesi öncesine kadar devam eder.

Oruç türlerinden farz olan Ramazan orucu iççin niyet vakti ise her oruç gibi akşam namazı vaktile başlar ve lakin geceyle sınırlı kalmaz ta öğlen vaktinin girmesi önce sene kadar devam eder. Çünkü Ramazan orucu zaten vakti belirli oman bir oruçtur. Zimmetimizde duran ir oruç değildir, böyle olanlar kaza eve keffaret gibi oruçladır. Onları vakti başlamadan önce tayin etmemiz gerekli olmuştur.

Ancak Ramazan ise günü-günleri oruç için muayyen olduğundan onun buna ihtiyacı olmamıştır.

Dolaysıyla kişi geceden niyet etmemiş olması dahi imsak vakti sonrasında oruç bozucu bir şey yapmamışsa öğlen vaktinin girmesi öncesine kadar Ramazan orucuna niyet edilip tutulabilir.

#Ramazan oruç niyeti
#oruca niyet
#Ramazan 2024
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bitlis sahur vakti saat kaçta?