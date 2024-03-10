Oruç, İslam'da Ramazan ayında ya da diğer zamanlarda belirli nedenlerle tutulan bir ibadettir. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle Müslümanların yoğunlaştığı soruların başında oruç niyeti geldi. Müslümanlar için özel bir yeri olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin niyet etmesi gerekiyor. Peki oruca niyet nasıl edilir? Oruç niyeti nasıl getirilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

ORUCA NİYET NE ZAMAN EDİLİR?

Bir oruca niyet etmek vakti, akşam namazı girişiyle başlar, orucu türüne göre ya imsak vaktine kadar yani gece boyu sürer. ya da öğle vaktinin girmesi öncesine kadar devam eder.

Oruç türlerinden farz olan Ramazan orucu iççin niyet vakti ise her oruç gibi akşam namazı vaktile başlar ve lakin geceyle sınırlı kalmaz ta öğlen vaktinin girmesi önce sene kadar devam eder. Çünkü Ramazan orucu zaten vakti belirli oman bir oruçtur. Zimmetimizde duran ir oruç değildir, böyle olanlar kaza eve keffaret gibi oruçladır. Onları vakti başlamadan önce tayin etmemiz gerekli olmuştur.

Ancak Ramazan ise günü-günleri oruç için muayyen olduğundan onun buna ihtiyacı olmamıştır.