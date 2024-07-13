ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?

"KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. Peki KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?