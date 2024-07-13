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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?

"KPSS ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans oturumları başlıyor. İlk olarak 2024 KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri testleri uygulanacak. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor?

15:15 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS 2024 sınav takvimi
KPSS 2024 sınav takvimi

"KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. Peki KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS lisans ilk oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

#KPSS
#KPSS 2024
#kpss lisans
26 dakika önce
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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı hangi gün, saat kaçta?